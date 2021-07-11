/640095/رونالدو-يتفوق-على-صلاح-وميسي-ويتوج-بجائزة-أفضل-لاعب-من-شبكة-ESPN

تفوق مهاجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو على كل من محمد صلاح وليونيل ميسي، وفاز بجائزة "ESPY" من شبكة "ESPN" لعام 2021 لأفضل لاعب كرة قدم رجالي.

ويرصد دوت الخليج منافسي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفينتوس الإيطالي، على جائزة البطولة.

وكان رونالدو يتنافس مع هداف ليفربول وهداف برشلونة بجانب جناح باريس سان جيرمان الشاب، كيليان مبابي، ولكن حسم البرتغالي اللقب وفاز به في الحفل الذي أقيم صباح اليوم، الأحد.

غياب أطراف المرشحين للبطولة

ولكن لم يحضر البرتغالي أو أي مرشح لجائزة أفضل لاعب كرة قدم، الحفل، الذي أقيم في نيويورك، وتم الاكتفاء فقط بالإعلان عن فوز رونالدو وتفوقه على محمد صلاح وميسي ومبابي.

بينما فاز مهاجم منتخب إنجلترا والفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، بجائزة "بات تيلمان" لحملاته الخيرية في إنجلترا.

رونالدو مع ريال مدريد

يشهد اليوم الـ 6 من يوليو 2021، على العام الـ 12، بعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصفوف الفريق الإسباني ريال مدريد، قادم من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بأغلى عقد في التاريخ في ذلك الوقت، بقيمة 94 مليون يورو، في سن الـ 23 من عمره

موسم 2009 - 2010:

أنهى رونالدو أولى مواسمه مع ريال مدريد بتسجيل 26 هدفاً في 29 مباراة خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بـ 36 هدفاً، ولم يشهد الموسم تتويجه بأي لقب مع الفريق.

موسم 2010-2011:

يعد موسم الأرقام القياسية بالنسبة لرونالدو والذي سجل خلاله 40 هدفاً بالدوري وهو اللاعب الوحيد في تاريخ البطولة الذي سجل هذا الرقم في موسم واحد.

توج خلال الموسم بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، وأصبح أول لاعب يسجل "هاتريك" 6 مرات في الدوري الإسباني، وأنهى الموسم بـ 53 هدفاً في جميع المسابقات.

أنهى ريال مدريد الموسم في المركز الثاني خلف برشلونة وودع دوري الأبطال من الدور نصف النهائي.

موسم 2011-2012:

في هذا الموسم بات أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل في مرمى كل الفرق المنافسة في موسم الواحد، حيث أنهى الدوري بـ 46 هدفاً، و60 هدفاً في جميع المسابقات، وقاد ريال مدريد بالتتويج بالدوري.