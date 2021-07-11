/640098/سياحة-النواب-توصى-بسرعة-تنقية-جداول-القيد-للمرشدين-السياحيين-لإجراء-انتخابات-مجلس-الإدارة

أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائبة نورا على ، العمل على سرعة تنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين، وإعداد قائمة صحيحة لمن لهم حق التصويت ، حتى يتسنى إجراء انتخابات لمجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين دون أن تتعرض تلك الانتخابات للطعن عليها سعياً لاستقرار مهنة الإرشاد السياحى والحفاظ على حقوق المرشدين السياحيين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة السياحة اليوم

وقد جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشكلة انتخابات نقابة المرشدين السياحيين وتنقية جدول القيد الخاصة بهم من خلال قاعدة البيانات ، وذلك بحضور غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ، وإيمان قنديل مساعد وزير السياحة لشئون الشركات السياحية.

اللائحة الداخلية للمجلس

هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم علي تقرير لجنة الشئون الدستورية التشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من 50 نائبا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد عطية المغاوري وأكثر من 50 نائبا فى ذات الموضوع مع إحالتها لمجلس الدولة.

التعديلات الأساسية والمقدمة من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تضم 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال، ومن أبرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.