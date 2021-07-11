/640100/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخب-إنجلترا-في-نهائي-البطولة-أمام-إيطاليا

أعلن مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت التشكيل الأساسي لمواجهة منتخب إيطاليا مساء اليوم، في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي، بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخب الإنجليزي أمام المنتخب الإيطالي في نهائي يورو 2020.

تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر - ماجواير - ستونز.

خط الوسط: فيليبس - ريس - لوك شاو - تريبير.

خط الهجوم: هاري كين - رحيم ستيرلينج - ماسون مونت.

بدلاء إنجلترا أمام إيطاليا

رامسدايل، جونستون، جريليش، هندرسون، راشفورد، مينجز، كودي، سانشو، كالفيرت لوين، جيمس، ساكا، بيلينجهام.

خمسة حقائق في نهائي يورو 2020

الحقيقة الأولى: يدخل المنتخب الإيطالي لقاء اليوم في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020، للمرة العاشرة، في تاريخ اللقاءات النهائية في البطولات الكبرى، والتي يكون من نصيبها بطولة كأس العالم 6 مباريات، وبطولة اليورو 4 مباريات، فاز في نهائي يورو 1968، وخسر في نهائيين 2000 / 2012، يلي المنتخب الألماني صاحب الصدارة في طرفي النهائي برصيد 14 لقاء.

الحقيقة الثانية:أول نهائي لمنتخب إنجلترا في أوروبا، وأول نهائي لها منذ نهائي بطولة كأس العالم 1968، وتوج بها، لتكون أطول فترة لمنتخب أوروبي بين نهائيين، والتي وصلت لـ 55 سنة.

الحقيقة الثالثة: المنتخب الثالث عشر في ترتيب الفرق التي تكسب تشويكوسوليفاكيا، والتشيك كمنخب وحيد ويصعد لنهائي البطولة، بعد منتخب يوغسلافيا، وبلجيكا، ومنتخب البرتغال.

الحقيقة الرابعة: المنتخب الألماني والاتحاد السوفيتي الوحيدين الذين صعدوا لنهائي البطولة لثلاث مرات وتخسر في النهائي، ويليهم المنتخب الإيطالي والذي خسر في نهائي نسخة 2000 على حساب منتخب فرنسا، ونهائي نسخة 2012 أمام منتخب إسبانيا.

خمسة حقائق في نهائي يورو 2020

الحقيقة الأولى: يدخل المنتخب الإيطالي لقاء اليوم في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020، للمرة العاشرة، في تاريخ اللقاءات النهائية في البطولات الكبرى، والتي يكون من نصيبها بطولة كأس العالم 6 مباريات، وبطولة اليورو 4 مباريات، فاز في نهائي يورو 1968، وخسر في نهائيين 2000 / 2012، يلي المنتخب الألماني صاحب الصدارة في طرفي النهائي برصيد 14 لقاء.

أول نهائي لإنجلترا

الحقيقة الثانية:أول نهائي لمنتخب إنجلترا في أوروبا، وأول نهائي لها منذ نهائي بطولة كأس العالم 1968، وتوج بها، لتكون أطول فترة لمنتخب أوروبي بين نهائيين، والتي وصلت لـ 55 سنة.

الحقيقة الثالثة: المنتخب الثالث عشر في ترتيب الفرق التي تكسب تشويكوسوليفاكيا، والتشيك كمنخب وحيد ويصعد لنهائي البطولة، بعد منتخب يوغسلافيا، وبلجيكا، ومنتخب البرتغال.

الحقيقة الرابعة: المنتخب الألماني والاتحاد السوفيتي الوحيدين الذين صعدوا لنهائي البطولة لثلاث مرات وتخسر في النهائي، ويليهم المنتخب الإيطالي والذي خسر في نهائي نسخة 2000 على حساب منتخب فرنسا، ونهائي نسخة 2012 أمام منتخب إسبانيا.

فال سيئ على إنجلترا

الحقيقة الخامسة: سيشهد نهائي بطولة يورو 2020، للمرة الـ 11 على صعود البلد المستضيف كطرف في نهائي البطولة، والتي كانت في أخر نهائي لإنجلترا في بطولة قارية كبيرة، في عام 1968 أمام منتخب ألمانيا والذي توج بها بنتيجة 4 / 2، وكان أخر منتخبين تأهلا للنهائي منتخب البرتغالي كمستضيف وخسر، وكان منتخب فرنسا أخر بلد مستضيف يصل لنهائي البطولة ويخسر امام البرتغالن في النسخة الماضية من البطولة.

الحقيقة الخامسة: سيشهد نهائي بطولة يورو 2020، للمرة الـ 11 على صعود البلد المستضيف كطرف في نهائي البطولة، والتي كانت في أخر نهائي لإنجلترا في بطولة قارية كبيرة، في عام 1968 أمام منتخب ألمانيا والذي توج بها بنتيجة 4 / 2، وكان أخر منتخبين تأهلا للنهائي منتخب البرتغالي كمستضيف وخسر، وكان منتخب فرنسا أخر بلد مستضيف يصل لنهائي البطولة ويخسر امام البرتغالن في النسخة الماضية من البطولة.