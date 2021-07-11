/640101/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لـ-منتخب-إيطاليا-في-نهائي-البطولة-أمام-إنجلترا

ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخب الإيطالي أمام المنتخب الإنجليزي.

تشكيل إيطاليا ضد إنجلترا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيلليني – إيمرسون.

خط الوسط: باريلا - جورجينيو - فيراتي.

خط الهجوم: كييزا - إيموبيلي - إنسيني.

عدد جمهور المنتخبين

ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة علي ملعبة في البطولة، أمام منتخب إيطاليا، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، ويسانده من المدرجات 58 ألف مشجع للأسود الثلاثة، بعد غياب منتخب بلادهم 50 عام عن الأطراف النهائية.

ويدخل المنتخب الإيطالي المباراة أمام المنتخب الإنجليزي، على ملعب ويمبلي بلندن، ويأتي في معونته من المدرجات جمهورة بعدد يصل 6619 مشجع، جاء من الأراضي الإيطالية، لمؤازرة فريق بلادهم.

يغيب ليوناردو سبينازولا لاعب فريق روما الإيطالي ولاعب المنتخب المنتخب الوطني في لقاء اليوم والمرتقب في نهائي يورو 2020، علي ملعب ويمبلي أمام منتخب إنجلترا، ليترك حرب وسط الملعب لرفيقة ومواطنة جورجينيو لاعب فريق تشيلسي.

تاريخ مواجهات إيطاليا ضد إنجلترا

التقت إيطاليا ضد إنجلترا في 27 مباراة مختلفة على مدار التاريخ، حيث مالت الكفة قليلا للآزوري بفوزه في 11 مناسبة، فيما حقق الإنجليز الانتصار في 8 مباريات، وكان التعادل حاضرا في مثلها.

فال سيئ على إنجلترا

الحقيقة الخامسة: سيشهد نهائي بطولة يورو 2020، للمرة الـ 11 على صعود البلد المستضيف كطرف في نهائي البطولة، والتي كانت في أخر نهائي لإنجلترا في بطولة قارية كبيرة، في عام 1968 أمام منتخب ألمانيا والذي توج بها بنتيجة 4 / 2، وكان أخر منتخبين تأهلا للنهائي منتخب البرتغالي كمستضيف وخسر، وكان منتخب فرنسا أخر بلد مستضيف يصل لنهائي البطولة ويخسر امام البرتغالن في النسخة الماضية من البطولة.