/640102/محمد-الحسيني-خلال-لجنة-الصناعة-عايزين صنايعية-يا-حكومة-صور-وفيديو

قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإداراة المحلية بمجلس النواب، ان هناك معاناة في مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني من عجز شديد بالمهندسين والمدربين والمدرسين لعدم وجود تعيينات جديدة لسد العجز،مؤكدا إن التعليم الفني عماد الصناعة، موضحا ان عدد المراكز ما يقرب من ٥٥مركز منتشرين على مستوى ١٩محافظة، وعدد العاملين الان ٢٣٥٠وسابقا ٦٥٠٠.

دوت الخليج يرصد مناقشة لجنة الصناعة لطلب النائب محمد الحسيني بشأن عجز المهندسين فى مصلحة الكفاية الانتاجية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد الحسيني، برئاسة النائب المهندس معتز محمود .

اغلاق الورش

وأوضح النائب محمد الحسيني انه يوجد بعض الورش بالمراكز تغلق لعدم وجود تعينات جديدة، فضلا عن حالات الوفاة والمعاش، كما ان نظام العقود لا يفي بالمطلوب مشيرا الى أصول المصلحةالتي تمثل بالمليارات ويوجد بها احدث أنواع الماكينات في جميع المهن .

التدريب المهني

وطالب النائب محمد الحسينيي ان التدريب المهني والتعليم الفني هم عماد الصناعة وتقدم الأمم فلا بد من الاهتمام وسد العجز من العاملين .

وقال النائب مجاهد نصار انه يمكن ادخال مستثمر الي المصلحة بنسبة ٥٠٪؜ ضاربا بذلك بعض الأمثلة التي قامت بذلك، ونجحت هذه التجربة.

مصلحة الكفاية الانتاجية

وقالت تريزا نصر ممثلة من وزارة المالية ان مشكلة مصلحة الكفاية الإنتاجية هي بالفعل تعاني من عجز للعاملين بها، وان قرار تعين موظفين بها يجب الرجوع الى الرئيس الجمهورية موضحة انه اذا تم تعيين موظفين بها سينحل مشاكلها.

واوضح عماد جمال رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية إن مشكلة المصلحة تكمن في عدم وجود مدرسين بها خاصة لان التدريب المهني هو قاطرة الطريق فيجب تعيين مدرسين بها لكي تستطيع المصلحة ان يقوي نفسها وبعد سنة من التعينات يمكن ان يقوم مجلس النواب بمحاسبتها، موضحا انه يجب الحفاظ على أصول الدولة وانعاش المصلحة.

وأوضح الدكتور محمدعبد المقصود ممثل وزارة التربية والتعليم ان المدارة اوجدت حل بسد العجز في التخصصات الفاضية من التخصصات التي يوجد عليها اقبال، ويمكن للوزارة ان تساعد الهيئة من خلال خريجي المدارس ذات الخمس سنوات، موضحا انه يمكن ندب بعض المدرسين بالوزارة الي مصلحة الكفاية الإنتاجية .

كما يمكن الاستعانة بالمدرسين الخارجين على المعاش مجددا ولديهم القدرة على العطاء في العمل بالمصلحة.

وأضاف المستشار محمد مصطفى عابد ممثل عن جهاز المركزي للتنظيم والادارة ان التعينات غير موقوفة تماما لكن التعينات تتم حسب الاحتياجات بكل وزارة ، موضحا ان الإعلانات تتم عن طريق الإعلانات المركزية عن طريق للنشر ببوابة الحكومة مشيرا الي قرار الاستعانة بخبرات وظيفية من خارج الجهاز الإداري بالجهات الإدارية التي تحتاج الي عاملين.

وقال المهندس معتز محمود رئيس اللجنة ان مشكلة وقف التعينات جائت لاصلاح الجهاز الإداري بالرغم من المشاكل التي تحدث بسبب هذا التوقف لكن كان لابد من فعل ذلك، مطالبا بضرورة التفكير خارج الصندوق لحل هذه المشكلة وان تقوم المصلحة بإعادة هيكلة وتقديم المستندات باجمالي الأصول وتصور المصلحة لكي تستطيع إعادة هيكلتها، وعرض ميزانيتها حتى تستطيع اللجنة البت في ذلك الامر ولنستطيع المصلحة ان تقوي نفسها .