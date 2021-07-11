/640103/زراعة-البرلمان-استنباط-أصناف-جديدة-يساعد-في-خطوات-التنمية-الزراعية-صور-وفيديو

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، بتأجيل مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية والية التصرف في انتاجها وحصيلة بيعها وعدد الاصناف التي تم تسجيلها خلال العشرون سنة الماضية من محاصيل الارز والقمح مقارنة بمحصول الاذرة، وكذلك طلب الاحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن تدهور انتاجية التقاوي المحلية بجميع محافظات الجمهورية لصالح الشركات المستوردة للتقاوي، وذلك لحضور رئيس مركز البحوث الزراعية ومسئولي المراكز البحثية المختصة بالمحاصيل الزراعية.

وأكد النائب هشام الحصرى، أهمية وجود رؤية كاملة حول ملف استباط الأصناف الجديدة والتقاوى. وأوضح أن ذلك يعد من الملفات الهامة التي تساعد في الاسراع في خطوات التنمية الزراعية التي تستهدفها البلاد في ظل توجهات وخطوات القيادة السياسية في هذا القطاع. كما أوصت اللجنة أيضا بتأجيل مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب طلبه النحال، بشأن عدم تسليم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعقود تمليك المنتفعين لمساحاتهم الزراعية بمركز بدر والتابع للمراقبة العامة للتنمية بجنوب وغرب التحرير منذ عام 2009 رغم قيامهم بدفع مقدمات الثمن والاقساط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زراعة البرلمان: استنباط أصناف جديدة يساعد في خطوات التنمية الزراعية «صور وفيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.