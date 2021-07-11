/640105/عمر-مرزبان-دعم-قرار-القيادة-السياسية-بشأن-سد-النهضة-واجب-وطني

قال الدكتور عمر أشرف مرزبان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه على جميع المواطنين مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة،وتفويضه شعبيًا، لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن ما يجري في قضية سد النهضة، وما تصدره إثوبيا من تعنت ورفض واضح للجلوس على طاولة المفاوضات، بل إعلانها الملء الآحادي الثاني للسد .

قضية سد النهضة

وأوضح الدكتور عمر مرزبان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تشهد تحديات وصعوبات كثيرة أهمها تهديد مواردها المائية وحقوق شعبها التاريخية بشكل مباشر، وهذا ما يتطلب تفويض القيادة السياسية بإتخاذ ما يلزم وما تراه مناسبا ،في حماية حقوق بلادنا والدفاع عن أمنها القومي.

وأضاف الدكتور عمر مرزبان “مما لا شك فيه أننا أمام قضية تخص مصير كل المصريين، قضية كبيرة لا يمكن التهاون فيها .. وهي قضية النيل ..لا يكمن خوف المصريين في مصير الشرب فقط بل أيضًا في مصير النيل نفسه، فالنيل له قدسية خاصة عند المصريين منذ ولادتهم .. يجري النيل في دمائهم وهم يجرون ويمرحون بين الحقول المبتهجة التي تشبعت من مياهه وارتوت من محبته” .

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب ،منذ طفولتنا في القرى المصرية البسيطة والجميلة ندرك جيدًا معنى " نوبة السقية " لكل قرية ولكل أرض .. كان الفلاح المصري ينتظر دور نوبته وكأنها موعد غرامي بعد شوق لسنوات عديدة، كانت كل قرية تنتظر نوبتها بالدقيقة والثانية وتراهم جميعًا في محبة وألفة في أراضي بعضهم البعض لا تعرف من سقى ومن لم يسقي ولكن المهم عند نهاية النوبة للقرية تجد كل أراضي القرية قد ارتوت دون ترك شبر واحد منها جاف .. ترى الزهور قد ابتهجت والشجر وكأنه يغنى أغاني الفرح والسرور .. وتجد أصحاب الأراضي في سعادة بالغة لحصولهم على ذلك الكنز الثمين من الله شاكرين له حامدين إياه على عطاياه الثمينة .