/640111/من-اتصالات-اختار-رقمك-المميز-بضغطة-واحدة

يحب بعض العملاء لشبكة اتصالات اختيار ارقام مميزة خاصًة وإن كانت الارقام سهلة للحفظ وهذا ما تقدمه شبكة اتصالات في أرقامها الجديدة وذلك من خلال خدمة اختر رقمك المميز من رابط موقع اتصالات.

دوت الخليج رابط اتصالات اختر رقمك المميز ادخل صفحة شبكة اتصالات من هنـــــــــــا اضغط اختر رقمك تظهر مجموعة من الأرقام اختار رقمك المميز نظام اتصالات الفاتورة خصم على أي باقة من باقات VDSL خصم على الموبايل انترنت خدمات مجانية من خدمات اتصالات الترفيهية اشتراك Etisalat TV مجانا لمدة سنة

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