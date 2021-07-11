سياحة النواب توصى بسرعة تنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين  

جدة - نرمين السيد - أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة النائبة نورا على، العمل على سرعة تنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين وإعداد قائمة صحيحة لمن لهم حق التصويت، حتى يتسنى إجراء انتخابات لمجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين دون أن تتعرض تلك الانتخابات للطعن عليها سعيًا لاستقرار مهنة الإرشاد السياحى والحفاظ على حقوق المرشدين السياحيين.





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