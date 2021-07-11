الفريق أسامة ربيع: حققنا أعلى عائد بالقناة بإيراد بلغ 5.8 مليار دولار 

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عائدات القناة شهدت طفرة كبيرة جدا خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2021، رغم التحديات الكبيرة، وتم تحقيق أعلى إيراد سنوى بـ 5 مليارات و840 مليون دولار.

أضاف ربيع، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن تحقيق العائدات الكبيرة بقناة السويس بسبب السياسات السوقية المرنة التى اتخذتها الهيئة خلال فترة أزمة كورونا، ونجحت قناة السويس فى اجتذاب فى أول 6 أشهر من العام الحالى، 2519 سفينة، بتحقيق عوائد بقيمة 620 مليون دولار، وهذه السفن تابعة لشركات لم تتعامل مع قناة السويس من قبل.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن سفن الغاز المسال المارة بقناة السويس، شهدت زيارة بنسبة 24%، وحاملات السيارات التى كانت متوفقة بسبب كورونا شهدت زيادة أيضا بمعدل كبير، مؤكدا أن قناة السويس ما زالت الطريق الأكثر أمانا للتجارة والأكثر قدرة على تحقيق الجذب للسفن العالمية.