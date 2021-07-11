رئيس شباب البرلمان منفعلا على مسئول بالتخطيط : خرجت عن سياق الكلام ولا تتدخل فى عمل اللجنة 

/640107/رييس-شباب-البرلمان-منفعلا-على-مسيول-بالتخطيط--خرجت-عن-سياق-الكلام-ولا-تتدخل-فى-عمل-اللجنة

انفعل الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، على احد مسئولى وزارة التخطيط ،خلال إجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، قائلا : لا تتدخل فى عمل اللجنة ولا توجهها ". جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم ، بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي ، والدكتور اشرف صالح المدير التنفيذي للوزارة والدكتور أشرف البجرمي ، مدير المنشآت الشبابية بالوزارة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع رياضة النواب بحضور الوزير اشرف صبحي موازنة الشباب والرياضة و انتقد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب ، حديث الدكتور مصطفى عبدالمعين ، مسئول الرياضة بوزارة التخطيط ، بعدما قام الأخير بالحديث عن وجود تنسيق بين وزارتي التخطيط ، والشباب فيما يخص إعداد الموازنة ، وطالب لجنة الشباب بالقيام ببعض الخطوات مما دفع رئيس اللجنة لمقاطعته وسحب الكلمة منه . ووجه رئيس لجنة الشباب، كلامه لمسئول وزارة التخطيط ، قائلا :" خرجت عن سياق الحديث تم منحك الكلمة للحديث عن دور وزاراتك ولكنك تطرقت لعمل اللجنة ". وتابع رئيس لجنة الشباب :" لا تتدخل فى عمل اللجنة ولا توجهها ".

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