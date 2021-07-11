رئيس شباب البرلمان منفعلا على مسئول بالتخطيط : خرجت عن سياق الكلام ولا تتدخل فى عمل اللجنة 

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/640107/رييس-شباب-البرلمان-منفعلا-على-مسيول-بالتخطيط--خرجت-عن-سياق-الكلام-ولا-تتدخل-فى-عمل-اللجنة
انفعل الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، على احد مسئولى وزارة التخطيط ،خلال إجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، قائلا : لا تتدخل فى عمل اللجنة ولا توجهها ". جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم ، بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي ، والدكتور اشرف صالح المدير التنفيذي للوزارة والدكتور أشرف البجرمي ، مدير المنشآت الشبابية بالوزارة .
دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع رياضة النواب بحضور الوزير اشرف صبحي
موازنة الشباب والرياضة
و انتقد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب ، حديث الدكتور مصطفى عبدالمعين ، مسئول الرياضة بوزارة التخطيط ، بعدما قام الأخير بالحديث عن وجود تنسيق بين وزارتي التخطيط ، والشباب فيما يخص إعداد الموازنة ، وطالب لجنة الشباب بالقيام ببعض الخطوات مما دفع رئيس اللجنة لمقاطعته وسحب الكلمة منه .
ووجه رئيس لجنة الشباب، كلامه لمسئول وزارة التخطيط ، قائلا :" خرجت عن سياق الحديث تم منحك الكلمة للحديث عن دور وزاراتك ولكنك تطرقت لعمل اللجنة ". وتابع رئيس لجنة الشباب :" لا تتدخل فى عمل اللجنة ولا توجهها ".
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