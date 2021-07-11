وزير الشباب لرياضة البرلمان :انا ضد قراردمج الاندية وأي مركزشباب صغيرلو ملعب شطرنج نستفاد منه«صور» 

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قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ان الوزارة تدرس إعداد مشروع قانون لنقل ملكية كل الأراضى المقام عليها مراكز شباب إلى وزارة الشباب والرياضة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع رياضة النواب بحضور الوزير اشرف صبحي

المنشآت الشبابية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بحضور الدكتور اشرف صالح ، المدير التنفيذي للوزارة ، والدكتور اشرف البجرمي ، مدير المنشآت الشبابية .

مراكز الشباب

وأعلن وزير الشباب والرياضة، موقفه الرافض لسياسة الدمج في الأندية ومراكز الشباب، قائلا، " أنا ضد الدمج، والذى كان له أهداف في الماضى مرتبطة بجمعيات عمومية وانتخابات، وانا لا يعنينى انتخابات، بقدر تقديم الخدمة دون شخصنة"

وتابع وزير الشباب والرياضة، " ليس لدى مانع، من وجود مركز شباب صغير حتى لو لن يوجد به سوى ملعب شطرنج يخدم الشباب، مركز شباب صغير نقدر نعمل فيه أنشطة صغيرة افضل من الدمج"

وأضاف، الكثافة السكانية لدينا تسمح بتعددية المنشأت الشبابية والرياضية، كما ان عدد ١٢٠٠ مركز شباب الموجودين حاليا، حال زيادتهم الى خمسة الاف على سبيل المثال، فسوف يكون لهم نتائج ومنفعة.

ودعا الوزير، أعضاء مجلس النواب، لتقديم حالات الدمج الموجودة حاليا اليه، لدراسة كل حالة على حدة واتخاذ إجراءات بشأنها