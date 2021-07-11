/640113/الأهلي-يواصل-الانتصارات-ويقترب-من-الزمالك-في-جدول-ترتيب-الدوري-الممتاز-فيديو
حقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.
ترتيب الأهلي في الدوري
ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.
اهداف مباراة #الاهلي_مصر_المقاصة
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اهداف مباراة #الاهلي_مصر_المقاصة
وسجل محمد شريف هدف الأهلي الأول بعد ان تقدم احمد مودي بالهدف الاول للمقاصة بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء قبل أن يضيف شريف الهدف التاني ويعزز مدافع المقاصة النتيجة لصالح المارد الأحمر عن طريق هدف ذاتي، قبل أن يكمل محمد مجدي أفشة رباعية المارد الأحمر .
أهداف الأهلي ومصر المقاصة في الدوري
وانهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراة مصر المقاصة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز.
أحرز محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثالث لفريقه في مرمى مصر المقاصة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر المؤجلة ، بعد أن تقدم أحمد مودي لفريق المقاصة من ركلة جزاء وعادل شريف بالهدف الأول.
وأعلن محمد عبدالجليل المدير الفني لمصر المقاصة عن التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز ، في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.
تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري
حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي.
ويجلس على مقاعد البدلاء :- "محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".
تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمد شريف.
دكة بدلاء المارد الأحمر
محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.
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