/640114/نهائي-يورو-2020-إنجلترا-تضرب-بالهدف-الأول-في-شباك-إيطاليا

يستعرض دوت الخليج الهدف الأول في المباراة بين منتخب إنجلترا وإيطاليا، في لقاء نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ضرب المنتخب الإنجليزي بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق لو شو لاعب فريق مانشستر يونايتد، من خلال سرقة المباراة في الدقيقة الثالثة والتي لم يكن فيها المنتب الإيطالي لم يستعد بعد في التمركز في الملعب.

ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة علي ملعبة في البطولة، أمام منتخب إيطاليا، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، ويسانده من المدرجات 58 ألف مشجع للأسود الثلاثة، بعد غياب منتخب بلادهم 50 عام عن الأطراف النهائية.

تشكيل إيطاليا ضد إنجلترا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيلليني – إيمرسون.

خط الوسط: باريلا - جورجينيو - فيراتي.

خط الهجوم: كييزا - إيموبيلي - إنسيني.

تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر - ماجواير - ستونز.

خط الوسط: فيليبس - ريس - لوك شاو - تريبير.

خط الهجوم: هاري كين - رحيم ستيرلينج - ماسون مونت.

ويدخل المنتخب الإيطالي المباراة أمام المنتخب الإنجليزي، على ملعب ويمبلي بلندن، ويأتي في معونته من المدرجات جمهورة بعدد يصل 6619 مشجع، جاء من الأراضي الإيطالية، لمؤازرة فريق بلادهم.

يغيب ليوناردو سبينازولا لاعب فريق روما الإيطالي ولاعب المنتخب المنتخب الوطني في لقاء اليوم والمرتقب في نهائي يورو 2020، علي ملعب ويمبلي أمام منتخب إنجلترا، ليترك حرب وسط الملعب لرفيقة ومواطنة جورجينيو لاعب فريق تشيلسي.

تاريخ مواجهات إيطاليا ضد إنجلترا

التقت إيطاليا ضد إنجلترا في 27 مباراة مختلفة على مدار التاريخ، حيث مالت الكفة قليلا للآزوري بفوزه في 11 مناسبة، فيما حقق الإنجليز الانتصار في 8 مباريات، وكان التعادل حاضرا في مثلها.

أول لقب ليونيل ميسي مع الأرجنتين

شهد اليوم الحادي عشر من يوليو في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، علي اللقب الأول لأفضل لاعبي العالم على مر التاريخ، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأول لقب له مع منتخب بلاده بعد مسيرة كروية بقميص الأرجنتين دامت لمدة سبعة عشر عام، ليكتب التاريخ بأحرف من ذهب بليونيل ميسي.