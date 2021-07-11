ماذا حدث في البرلمان لردع «المتحرشين في مصر» و«المتعنتين بأثيوبيا»؟

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أخبار البرلمان
640115
/640115/ماذا-حدث-في-البرلمان-لردع-المتحرشين-في-مصر-والمتعنتين-بأثيوبيا
تعديلات هامة من النائب علاء عابد بشأن لائحة البرلمان
محمود فايد
09:13 م - الأحد 11 يوليو 2021
مجلس النواب
- بإنطلاقة أعمال الجلسة،أحال المستشار حنفي جالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بديلاً عن مشروعي القانونين السابق ورودهما بتاريخي 13/8/2020 و 24/11/2020 إلي لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية.
سد النهضة
- علق رئيس المجلس علي تطورات أزمة سد النهضة بأن الدولة المصرية تواجه تحدياً يتعلق بقيام الدولة الإثيوبية بالشروع في الملء الثاني لسد النهضة على النيل الأزرق، بدون التنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان، ولعلنا نتابع التطورات التي تشهدها تلك القضية والتي تكشف عن جهود مخلصة يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المعنية في توضيح عدالة الموقف المصري إزاء حماية حقوق مصر المائية وأمنها المائي، فمصر لم تقف يوماً في وجه أشقائها ولا في حقهم في التنمية، إلا أنها ترفض المساس بحقوقها المائية، وعلى الرغم من ذلك الموقف المصري المتزن والعادل والمستند على مبادئ القانون الدولي إلا أن السلوك الإثيوبي في تلك القضية يحمل تعنتاً غير مبرر، وهو أمر ترفضه الدولة المصرية جملة وتفصيلاً لتأثيره السلبي على أمن مصر المائي.
- قال أن لم تدخر الدولة المصرية جهداً في الدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها، فمصر لا تعتدي بل تدافع عن حقوق شعبها العظيم في شريان وجوده، فتحية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يدافع بحق وشرف عن مقدرات الدولة المصرية، كما لا يفوتني أن أشيد ببيان مصر أمام مجلس الأمن الدولي مؤخراً والذي ألقاه السيد سامح شكري وزير الخارجية، حيث جاءت كلمته معبرة عن الموقف المصري تجاه تلك القضية المصيرية، وإننا بوصفنا ممثلي الشعب المصري نطالب المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر إيجابية من أجل التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يضمن ويحافظ على حقوق مصر المائية وأمنها المائي، كما نطالب البرلمان الإفريقي بأن يتحلى بمسئولياته وأن ينخرط بكثافة في تلك القضية في إطار دور الدبلوماسية البرلمانية الإفريقية، دعماً للوصول إلى تسوية عادلة تراعي مصالح الدول الثلاث وتمنع انزلاق المنطقة نحو التوتر والصراع الإقليمي، وهو ما يحمل معه تداعيات خطيرة يتحمل مسئوليتها السلوك الإثيوبي السلبي.
قانون التحرش
- المجلس وافق علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف بشأن تغليظ عقوبة التحرش، وأحاله إلي مجلس الدولة لمراجعته، حيث تضمنت المناقشات أحاديث دعم ومساندة من جميع أعضاء المجلس تجاه مشروع القانون لدعم المرأة .
- المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، قال إن فكرة مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل قانون العقوبات، ليس هدفه تغليظ عقوبة التحرش كما يرى البعض، وإنما الفكرة أعلى من ذلك، وهى أننا نقدر عظيمات مصر، مؤكدا أن بناتنا أغلى ما عندنا.
- وتابع رشاد: العقوبات المقدمة بمشروع القانون ليست مشددة، ولكن الفكرة هى ان المشرع الأول هو من تهاون فى تلك العقوبات التى كان يجب تشديدها، وقد يكون تهاون المشرع الأول نتيجة لإعتقاده ان تلك الجريمة غير موجوددة فى المجتمع.
- وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، العقوبات المقدمة أقل مما يستحق الجانى ولكننا ملتزمين بقواعد قانونية ودستورية وأضاف، كما ان العقوبات، لا تستهدف عقاب الفرد بذاته، بل تستهدف الأسرة التى قصرت وفشلت فى تربيته وبالتالى تم زيادة قيمة الغرامة المالية التى ستتحملها الأسرة وأكد رشاد، أن المرأة العربية فى التاريخ كانت وستظل مصونة.ودعا رشاد النواب لتأييد المشروع، قائلا: ساعدونى ان نحافظ على قيم هذا المجتمع فى مواجهة الغزو الفكرى والحفاظ على شرف أمهاتنا وبناتنا.
المرأة سبب التحرش
- أثار النائب محمد هاشم، حالة من الجدل الشديد تحت قبة البرلمان، بسبب اتهامه للمرأة بأنها أحد أسباب التحرش، وهو ما اعترض عليه رئيس المجلس المستشار دكتور حنفي جبالي وطالب بحذفه من مضبطة المجلس، وذلك بعد موجة اعتراض واسعة من سيدات المجلس.
- وقال النائب محمد هاشم: لو أن المتحرش رجل فالمرأة من أسباب التحرش أيضا، وعليها مراعاة سلوك السير في الشوارع في مجتمع شرقي، والحكومة مسؤولة بشكل ما عن التحرش أيضا، فوزارة التربية والتعليم لم تقم بالمطلوب منه لغرس القيم في النشئ، ووزارة الأوقاف لم تقدم النصيحة السليمة، ووزارة الثقافة الحاضرة الغائبة، ووزارة الإعلام التي تتحدث عن الخيال وتصدر صورة البلطجي والمتحرش في الأعمال المختلفة. ومع اعترض النائبات وعدد من النواب، طالب جبالي بحذف عبارة: المرأة من أسباب التحرش أيضا، وهو ملاقى موجة تصفيق من أعضاء المجلس.
فريدة الشوباشي
- قالت النائبة فريدة الشوباشي: الدين عندنا أصبح بالمظهر فقط، مع العلم أن الدين في الأساس هو بالجوهر، متابعة: الكثير في الماضي لا ينظر للمرأة إلا للنصف الأسفل من الإنسان. وقالت النائبة: محدش قال إن المرأة هي اللي تصدرت المشاركين في ثورة الشعب في 30 يونيه، مؤكدة أن أي عظيم في التاريخ لم يكن له وجود بدون إمرأة وأشارت النائبة، إلى أن كل من يشير إلى أن المرأة هي من أسباب التحرش "مشوهين نفسيا" من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون العقوبات بشأن مواجهة ظاهرة التحرش "قفزة للأمام" وليس خطوة فقط.
جدل برلمانى حول عقوبتى الحبس والسجن
- شهدت الجلسة جدلا حول عقوبتى " الحبس والسجن" الواردتان فى مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب وبدأ الجدل، فإقتراح النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 306 أ من مشروع القانون، والتى تنص على : " وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه."
- وقال ابو العلا، أن عقوبة الحبس هى التي تبدأ من ٢٤ ساعة إلى ثلاث سنوات، أما عقوبة السجن، فهى العقوبة " التي تبدأ من ثلاث سنوات حتى ١٥ عام، مقترحا تعديل لفظ " الحبس" الوارد فى نص المادة، ليصبح " السجن" بإعتبار الجريمة جناية ومدة السجن تتعدى الثلاث سنوات، ليكون النص متماشيا مع تعريف كل من السجن والحبس.
- ومن جانبه، طالب رئيس المجلس، المستشار حنفى جبالى، تعقيب رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدى، والذى أوضح أن عقوبة الحبس يمكن أن تمتد لأكثر من ثلاث سنوات، فى بعض الحالات وهو ما أيده أيضا المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، مشيرا إلى نص المادة 18 من قانون العقوبات، والذى يسمح بزيادة مدة الحبس عن ثلاث سنوات، فى بعض الحالات الخاصة.
لائحة النواب
- المجلس وافق علي تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المقدمة من النائب علاء عابد وأحالها لمجلس الدولة حيث تضمنت التعديلات، وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.
- كما أجازت لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس. وفى حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنة، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وفى حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
- وتضمنت التعديلات أن يتم تمثيل الأحزاب التى لها 3 مقاعد بالمجلس باللجنة العامة بدلا من عشرة مقاعد، وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة فى مجلس النواب كما عالجت التعديلات الإشكاليات العملية فى قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر فى بداية كل دور انعقاد، وتم منح مكتب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة فى هذا الشأن، وهو ذات الأمر المتبع فى لائحة مجلس الشيوخ واشتملت التعديلات على ان يخطر كل حزب يمثله ثلاث نواب كتابةً فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس.
- ومنحت التعديلات لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس بالإضافة إلى اختصاص الممنوح للمجلس وتم استحداث حكم مؤداه سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.
- وبالنسبة لتشكيل لجان تقصى الحقائق تم زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهم تقديم طلب تشكيل اللجنة ليكون " ستين" عضوا بدلا من " عشرين" عضوا، وتضمنت حذف النداء بالاسم، واكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء فى التصويت على الموافقة على مشروعات القوانين ومقترحاتها المتضمنة سريانها بأثر رجعى، حيث تبين أن النداء بالاسم يتسبب فى تعطيل عمل المجلس وتأخر إنجاز المهام الأخرى المنظورة بذات الجلسة، خاصة وأن هذا التعديل يتفق ونص المادة (225) من الدستور.
- وتضمنت أيضاً أت تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة من المجلس، كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وكذا إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة وذلك كله بحسب الضرورات التى تقتضى ذلك، وشملت النص على جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أوالأمين العام للمجلس بما يكفل سرعة انجاز العمل الإدارى بالمجلس وانتظامه.
- وتضمنت أيضاً توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه ومن أبرز ما تضمنته هذه التعديلات النص على أن يمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين.
- كما تضمنت التعديلات أرقام (398)، (399)، (400)، (401) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى كانت تنظم إدارة الأموال والأملاك التى آلت إلى مجلس النواب من مجلس الشورى الملغى إعمالا لنص المادة 245 من الدستور، وذلك فى ضوء تعديل الدستور وإنشاء مجلس الشيوخ وأيلولة هذه الأموال إليه.
- كما تم النص على أنه يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها كما تضمنت اضافة فقرة اخيرة للمادة 373 حكما مؤداه بطلان كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة، حيث تنص المادة على انه لا يجوز للنائب فور اكتسابه العضوية أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون. ولا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
جدل تعديلات اللائحة
- جدلا كبير تم حول التعديلات المقدمة من النواب، لاسيما عند مناقشة المادة 42 والمتعلقة بإنتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية فى بداية كل دور إنعقاد. وقال النائب أيمن أبو العلا، أن تلك المادة مطاطية، وطالب عدد من النواب بتعديلها.
- كما تساءل النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن سبب عدم إدراج التعديلات المقدمة منه بشأن اللائحة، واصفا إياها بتعديلات مختلفة كان يجب إدراجها ضمن تقرير اللجنة التشريعية، لوضعها تحت بصر النواب بالجلسة العامة.
- وأوضح أن من بين التعديلات، السماح للأعضاء بالاضطلاع على مضابط لإجتماعات اللجان النوعية، أسوة بمضابط الجلسات العامة، متابعا، أيضا من بين التعديلات المقدمه منه، أن يرأس لجنة القيم الوكيل الاول للمجلس، ويكون رئيس اللجنة التشريعية عضوا بها، حتى لايتعارض منصب رئيس لجنة القيم حاليا مع رئاسته لللجنة التشريعية.
- ومن جانبه عقب النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، على تساؤل أبو العلا، مؤكدا، ان اللجنة انعقدت على مدار 3 ساعات اليوم استمعت خلالها الى جميع مقدمى التعديلات، الذين عرضوا فلسلفة التعديلات وانتهت بان مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد جاء جامعا بكافة التعديلات المقدمة من باقى النواب. وأوضح ان بعرض التعديلات التى ذكرها النائب أيمن أبو العلا، فالتصويت عليها باللجنة جاء بالأقلية.
لجنة الصحة
- أوصت بإنشاء إدارة خاصة بوزارة الصحة للأمراض المناعية، وذلك للحد من معاناة المرضى بالأمراض المناعية وذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور أيمن أحمد أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن إدراج الأمراض المناعية وخاصة مرض كرونز في قائمة الأمراض المزمنة للعلاج على نفقه الدولة والتأمين الصحي.
- وقال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، خلال استعراضه طلب الإحاطة، ان الفترة الأخيرة شهدت انتشار عدد من أمراض المعدة والقولون بشكل كبير بين مختلف الفئات العمرية، خاصة الالتهابات المعوية المزمنة (مرض الكرونز) والتهاب القولون التقرحي، والتي تنتج عن خلل مناعي.
- وأضاف أبو العلا، أن هذان المرضان من الأمراض المناعية، يندرجان تحت عائلة واحدة وهي الالتهابات المعوية المزمنة، وقد يزيد احتمال حدوثها في العائلة الواحدة ككل الأمراض المناعية، كما إنها لا تورث من الآباء إلى الأبناء، ولكن تزيد احتمالات حدوثها لأي فرد من العائلة، إذ يولد المريض ولديه الاستعداد الوراثي لاحتمال حدوث هذا المرض، وقد يظهر المرض في أي سن لكن تزيد فرص حدوثه في سن المراهقة وسن الأربعين وطالب أبو العلا ، وزيرة الصحة بإدراج تلك الأمراض المستحدثة التي تصيب كثير من المواطنين حاليا، في قائمة الأمراض المزمنة للعلاج علي نفقة الدولة والتأمين الصحي.
- وعقبت ممثلة الهيئة العامة للتأمين الصحى، ان ذلك المرض يأتي نتيجة خلل مناعى، ويمثل أزمة كبيرة بالفعل، وأن هيئة التأمين الصحى، خصصت بالفعل، خمس لجان حتى الان، بعدد من المحافظات منها أسيوط وإسكندرية والدقهلية، تقوم بمناظرة الحالات وتشخيصها واجراء الفحوصات وتقديم العلاج لها من خلال اللجنة العليا للدواء بالهيئة العامة للتأمين الصحى. ومن جانبه قال الدكتور محمود الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ان ذلك المرض وغيره من الأمراض المناعية، يمثل مأساه حقيقية في كل البيوت، مطالبا بسرعة التعامل معها وطالب وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بإنشاء إدارة خاصة بوزارة الصحة لهذه الأمراض المناعية، للحد من معاناة المرضى.
لجنة الزراعة
- أوصت بتأجيل مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن استنباط تقاوي وأصناف من بعض المحاصيل الزراعية والية التصرف في انتاجها وحصيلة بيعها وعدد الاصناف التي تم تسجيلها خلال العشرون سنة الماضية من محاصيل الارز والقمح مقارنة بمحصول الاذرة، وكذلك طلب الاحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن تدهور انتاجية التقاوي المحلية بجميع محافظات الجمهورية لصالح الشركات المستوردة للتقاوي، وذلك لحضور رئيس مركز البحوث الزراعية ومسئولي المراكز البحثية المختصة بالمحاصيل الزراعية.
- وأكد النائب هشام الحصرى، أهمية وجود رؤية كاملة حول ملف استباط الأصناف الجديدة والتقاوى.وأوضح أن ذلك يعد من الملفات الهامة التي تساعد في الاسراع في خطوات التنمية الزراعية التي تستهدفها البلاد في ظل توجهات وخطوات القيادة السياسية في هذا القطاع.
- كما أوصت اللجنة أيضا بتأجيل مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب طلبه النحال، بشأن عدم تسليم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعقود تمليك المنتفعين لمساحاتهم الزراعية بمركز بدر والتابع للمراقبة العامة للتنمية بجنوب وغرب التحرير منذ عام 2009 رغم قيامهم بدفع مقدمات الثمن والاقساط.
لجنة المشروعات الصغيرة
- أكد الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، في دعم وتشجيع الشباب علي إقامة المشروعات ، وهو ما يساعد علي توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، كما أكد أهمية هذا القانون في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
- جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، مساء اليوم الأحد، لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات (الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ).
- وقال هيثم الشيخ، في كلمته خلال الاجتماع: "نحن في المحافظات مقتنعون جدا بأهمية تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبأهميته في دعم الشباب في إقامة المشروعات الصغيرة، ودمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، من خلال منحها ترخيص مؤقت للعمل، يصبح ترخيصا نهائيا بعد استيفاء كل الشروط والإجراءات، ليتم تقنين وتوفيق أوضاع هذه المشروعات".
- وتابع نائب محافظ الدقهلية: "بدأنا في محافظة الدقهلية في تطبيق قانون تنمية المشروعات فور صدور اللائحة التنفيذية، وحتي الآن هناك 254 رخصة صدرت بالفعل".
- وأشار نائب محافظ الدقهلية، إلي ضرورة وجود مندوبين من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، في كل المحافظات، لعقد لقاءات مع الأجهزة التنفيذية في الوحدات المحلية المختلفة، لشرح تفاصيل القانون وما يتضمنه من إجراءات وحوافز، وغيرها، والفرق بينه وبين قانون المحال العامة، لإزالة أي خلط في فهم وتطبيق القانونين.
- فيما شارك محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزب والسياسيين، في اجتماع اللجنة، حيث تحدث عن ورش العمل التي تشكلت في مراكز المحافظة لتفعيل القانون، وأشار في كلمته إلى التخوفات لدى القطاع غير الرسمي وعدم إدراكه بالحوافز المتاحة بالقانون الجديد. وأضاف موسى أن محافظ المنوفية، أصدر كتابا دوريا لكل الجهات، فيما تستمر أعمال المتابعة بين المحافظة وجهاز المشروعات الصغيرة لحل أي إشكاليات قد تنتج.
لجنة الشباب والرياضة
- قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ان الوزارة تدرس إعداد مشروع قانون لنقل ملكية كل الأراضى المقام عليها مراكز شباب إلى وزارة الشباب والرياضة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بحضور الدكتور اشرف صالح ، المدير التنفيذي للوزارة ، والدكتور اشرف البجرمي ، مدير المنشآت الشبابية
- وأعلن وزير الشباب والرياضة، موقفه الرافض لسياسة الدمج في الأندية ومراكز الشباب، قائلا، " أنا ضد الدمج، والذى كان له أهداف في الماضى مرتبطة بجمعيات عمومية وانتخابات، وانا لا يعنينى انتخابات، بقدر تقديم الخدمة دون شخصنة وتابع وزير الشباب والرياضة، " ليس لدى مانع، من وجود مركز شباب صغير حتى لو لن يوجد به سوى ملعب شطرنج يخدم الشباب، مركز شباب صغير نقدر نعمل فيه أنشطة صغيرة افضل من الدمج"
- وأضاف، الكثافة السكانية لدينا تسمح بتعددية المنشأت الشبابية والرياضية، كما ان عدد ١٢٠٠ مركز شباب الموجودين حاليا، حال زيادتهم الى خمسة الاف على سبيل المثال، فسوف يكون لهم نتائج ومنفعة ودعا الوزير، أعضاء مجلس النواب، لتقديم حالات الدمج الموجودة حاليا اليه، لدراسة كل حالة على حدة واتخاذ إجراءات بشأنها.
لجنة التعليم
- واصلت مناقشة مشكلات مدارس النيل وطالب النائب سامى هاشم رئيس اللجنة، بضرورة وضع خطة للانتهاء من الـ100 مدرسة للنيل، والتى تلقى دعم رئاسى من الرئيس عبد الفتاح السيسى كمشروع قومي، وذلك ضمن خطة التنمية 2030، مطالباً بسرعة الانتهاء من الـ16 مدرسة المقرر لها العامين القادمين، ليكون الإجمالى 25 مدرسة، حيث إنها تقدم تعليم جيد وشهادة دولية معتمدة.
- وتساءل هاشم: "لماذا لا يتم طرح مدارس النيل للاستثمار الخاص كإطار خارج الصندوق لسرعة الانتهاء من مدارس النيل فى ظل الإقبال الشديد عليها".فيما قالت الدكتورة أمانى الفار المدير التنفيذ لشركة مصر للإدارة التعليمية، إن هناك خطة تم طرحها فى عام 2019، وتم الإعلان عنها للانتهاء من الـ25 مدرسة، وتم إعداد تقارير بها وإرسالها لرئاسة الوزراء، لكن لا يوجد إطار قانونى بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الإدارة التعليمية، حيث اشترطت الهيئة عند مخاطبتها لسرعة تخصيص الأراضى لإنشاء المدارس، أن يتم تخصيص 7% منها حق انتفاع فى الأراضي، و5% من المبانى وعندما درست الشركة هذا الأمر وجد أنها ستعمل على تآكل رأس المال خلال 5 سنوات وقتها، كما أن الجهاز المركزى للمحاسبات رفض ذلك.
- فيما تساءل النائب محمد الكومي: كيف تكون هيئة المجتمعات العمرانية شريك بنسبة 40% مع صندوق دوت الخليج وشركة الإدارة التعليمية ولا يتم التسليم والإعلان للأراضي، موضحاً أنه يجب حل هذا الأمر حتى يتم إنشاء المدارسفيما طالبت الدكتورة صبورة السيد، عضو اللجنة، بسرعة الاتفاق بين شركة الإدارة التعليمية وهيئة المجتمعات العمرانية التى تعتبر شريك أساسى للانتهاء من تخصيص الأراضى لإنشاء مدارس النيل، مؤكدة أن فكرة طرح مدارس النيل للاستثمار الخاص جيدة وتساعد على سرعة التنفيذ خاصة وأنها شهادة دولية معتمدة وعليها إقبال فيما قال النائب محمد الحمامي، عضو اللجنة، إن فكرة الطرح للاستثمار الخاص تأتى بعد الانتهاء من الـ25 مدرسة وتكون التجربة قد نجحت وتلقى إقبال من المستثمرين .
لجنة السياحة
- أوصت اللجنة بالعمل على سرعة تنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين وإعداد قائمة صحيحة لمن لهم حق التصويت، حتى يتسنى إجراء انتخابات لمجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين دون أن تتعرض تلك الانتخابات للطعن عليها، سعيًا لاستقرار مهنة الإرشاد السياحى والحفاظ على حقوق المرشدين السياحيين جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشكلة انتخابات نقابة المرشدين السياحيين وتنقية جدول القيد الخاصة بهم من خلال قاعدة البيانات، وذلك بحضور غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وإيمان قنديل مساعد وزير السياحة لشئون الشركات السياحية.
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