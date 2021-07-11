ماذا حدث في البرلمان لردع «المتحرشين في مصر» و«المتعنتين بأثيوبيا»؟

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، العقوبات المقدمة أقل مما يستحق الجانى ولكننا ملتزمين بقواعد قانونية ودستورية وأضاف، كما ان العقوبات، لا تستهدف عقاب الفرد بذاته، بل تستهدف الأسرة التى قصرت وفشلت فى تربيته وبالتالى تم زيادة قيمة الغرامة المالية التى ستتحملها الأسرة وأكد رشاد، أن المرأة العربية فى التاريخ كانت وستظل مصونة.

ودعا رشاد النواب لتأييد المشروع، قائلا: ساعدونى ان نحافظ على قيم هذا المجتمع فى مواجهة الغزو الفكرى والحفاظ على شرف أمهاتنا وبناتنا.