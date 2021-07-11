/640116/محمد-شريف-يرتقي-في-ترتيب-هدافي-الدوري-الممتاز-ويزاحم-ريان-على-الصدارة

سجل محمد شريف لاعب النادي الأهلي هدفين في المباراة التي فاز فيها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر المؤجلة من بطولة الدوري.

ورفع محمد شريف رصيده للهدف 14 في ترتيب هدافي الدوري الممتاز، وأنفرد شريف بوصافة ترتيب الهدافين خلف أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا متصدر الترتيب برصيد 15 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا

محمد شريف الأهلي 14 هدفا

يوسف أوباما الزمالك 13 هدفا

عمر كمال عبدالواحد المصري 11 هدفا

أحمد سمير طلائع الجيش 11 هدفا.

بينما جاء ترتيب الدوري الممتاز كالتالي:

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.

تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي. ويجلس على مقاعد البدلاء :- "محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء المارد الأحمر

محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.