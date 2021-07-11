/640117/النائبة-دعاء-عريبي-تغليظ-عقوبة-التحرش-الجنسي-يساعد-على-خفض-معدلات-الجريمة

أكدت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تغليظ عقوبة المتحرش لمدة لا تقل عن 5 سنوات واعتبارها جناية، سيكون لها نتائج مؤثرة على خفض معدلات تلك الجريمة الدخيلة على مجتمعنا.

دوت الخليج يرصد ما ذكرته النائبة دعاء عريبي

قانون العقوبات

وأضافت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب ، أن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، سيؤدي إلى ردع المجرمين وسيؤدي في نهاية الأمر إلى منع تلك الجرائم، حيث أن العقوبات لم تكن رادعة بالشكل الكافي، مما أدى إلى وجود مثل هذه الجرائم في المجتمع لأن من أمن العقوبة أساء الأدب.

التحرش الجنسي

وتابعت النائبة دعاء عريبي، أن تعديل القانون يساهم في استعادة قيم المجتمع المصري والمحافظة على تقاليده، مضيفة أن التحرش الجنسي ظاهرة سلبية وتشكل عنف ضد المرأة.

وكانت النائبة دعاء عريبي، قد طالبت في كلمتها خلال مناقشة مجلس النواب للقانون، بتغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي وجعلها جناية بدلًا من جنحة، للقضاء على مثل هذه الظاهرة الدخيلة والغريبة على المجتمع المصري، وأضافت أن الدستور حافظ على كرامة المرأة وحمايتها من العنف.

وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على اعديل المادة 306 مكررًا (ب) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسي المُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا.