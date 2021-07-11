جدة - نرمين السيد - وتضمنت هذه الأعمال التهليل والتكبير والتحميد، وكثيرة الذكر، وصوم أول تسعة أيام من ذى الحجة، ويستحب لمن يريد أن يضحى ألا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره.
وعن أفضل الدعاء يوم عرفة، قالت دار الإفتاء: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء تعرض 9 أعمال مستحبة خلال العشر الأوائل من ذى الحجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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