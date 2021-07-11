الإفتاء تعرض 9 أعمال مستحبة خلال العشر الأوائل من ذى الحجة

جدة - نرمين السيد - وتضمنت هذه الأعمال التهليل والتكبير والتحميد، وكثيرة الذكر، وصوم أول تسعة أيام من ذى الحجة، ويستحب لمن يريد أن يضحى ألا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره.

وعن أفضل الدعاء يوم عرفة، قالت دار الإفتاء: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له".