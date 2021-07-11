المجتمعات العمرانية توافق على إنشاء مناطق خدمية بدمياط الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة ومساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة "دمياط الجديدة"، وذلك بنظام التخصيص الفورى لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.





وأوضح رئيس الجهاز، فى بيان اليوم الأحد، أنه تم إتاحة قطعة أرض بمنطقة غرب الميناء لإقامة مخزن (ماعدا مخزن أدوية) بمساحة (4.507) أمتار مربعة وبلغ سعر المتر التقديرى 2.730 جنيهًا للمتر المربع الواحد، بنسبة بنائية لا تتعدى 3% من مساحة قطعة الأرض، مشيرًا إلى الموافقة كذلك على إتاحة قطعة أرض بغرب الحى الخامس بنشاط مركز خدمة وتموين سيارات بمساحة (2.510) أمتار مربعة، بلغ سعر المتر التقديرى 9.750 جنيهًا للمتر المربع الواحد، بنسبة بنائية لا تتعدى 20% من مساحة قطعة الأرض، ولا يتم احتساب مساحة مظلة طلمبات التموين من ضمن النسبة البنائية، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدنى و شئون البيئة. وأشار رجب، إلى أنه تم أيضًا الموافقة على إتاحة قطعة أرض شمال المجاورة الخامسة بالحى الأول بالمدينة بنشاط مركز طبى على مساحة (3.332) مترًا مربعًا، وبلغ سعر المتر التقديرى 3.830 جنيهًا للمتر المربع الواحد، وبنسبة بنائية لا تتعدى 40% من مساحة قطعة الأرض مع الالتزام بالشروط الخاصة بمديرية الصحة واشتراطات الدفاع المدنى وشئون البيئة.

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