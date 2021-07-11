مستشار الرئيس: استقبال 25 مليون جرعة من لقاح جونسون تدريجيا



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن فيروس كورونا لم ينته بعد، ولكن مصر عبرت ذروة الموجة الثالثة، مشيرا إلى توافر تطعيمات فيروس كورونا بمصر للوقاية من الإصابة.

وأردف: "مصر ستستقبل 25 مليون جرعة تدريجيا من لقاح جونسون آند جونسون، من الاتحاد الأفريقى".

أضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON، أن تحورات كورونا متوقعة وليست غريبة مع الفيروسات، متابعا: "بعد 6 شهور من تلقى اللقاح سنحتاج جرعات أخرى، للتحصين من هذا الفيروس، ونحن لم نرصد أي حالات من الفيروس المتحور دلتا في مصر حتى الآن".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن العالم يشهد تغيرات وتحولات وموجات جديدة لفيروس كورونا، ومصر تجري وتطبق إجراءات احترازية كبيرة للوقاية من انتشار الفيروس، ومن الوارد أن تحدث موجة رابعة من فيروس كورونا في العالم.

وأشار إلى تعامل الدولة المصرية بحذر شديد تحسبا لأي احتمالية مستقبلية لموجة أخرى لفيروس كورونا، مبينا أن من تلقحوا بفيروس كورونا في أفريقيا لا يزيد عن 50 مليون مواطن رغم كونها تتخطى المليار نسمة في حين أن هناك دولا أوروبية اقتربت من التلقيح الكامل ضد فيروس كورونا، وتسعى مصر للحصول على أكبر قدر من اللقاحات من مصادر مختلفة لتطعيم السكان.