إنجلترا تتفوق على إيطاليا بهدف تاريخى فى شوط نهائى اليورو.. فيديو وصور

نجح المنتخب الإنجليزى في إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره الإيطالي بهدف دون مقابل، فى المباراة المقامة حاليا على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة.

افتتح لوك شاو التهديف مبكرا لصالح المنتخب الإنجليزى في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، ليسجل أسرع هدف في تاريخ نهائي اليورو وذلك بعد مرور دقيقة و57 ثانية.

ويعد هذا الهدف هو الأول الذى يحرزه لوك شاو مع المنتخب الإنجليزي، كما أصبح أول لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل هدفا في نهائي بطولة اليورو.

كما يعتبر هدف لوك شاو هو ثاني اسرع هدف يتلقاه منتخب إيطاليا في بطولة كبرى (اليورو + كأس العالم) بعد هدف ليكمب الفرنسي في مونديال 1978 بالمكسيك بعد 31 ثانية فقط.

ويخوض منتخب إنجلترا اللقاء بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: ووكر، ستونز، ماجواير

خط الوسط: تريبير، فيليبس، ديكلان رايس، لوك شاو

خط الهجوم: هارى كين، رحيم سترلينج، ماونت

فيما جاء تشكيل إيطاليا كالتالى..

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دى لورينزو، بونوتشى، كيللينى، إيمرسون

خط الوسط: باريلا، جورجينيو، ماركو فيراتى

خط الهجوم: كييزا، إيموبيلى، لورينزو إينسيني

وتأهل منتخب إنجلترا للمرة الأولى في التاريخ إلى نهائي أمم أوروبا، بعد الفوز الصعب على نظيره منتخب الدنمارك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، في الدور نصف النهائي من "يورو 2020".

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، والذي حسم خلاله منتخب إنجلترا تأهله للمباراة النهائية.

ويبحث المنتخب الإنجليزى عن مواصلة صناعة التاريخ في اليورو بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، والتتويج باللقب الأول في تاريخه بأمم أوروبا بعدما نجح في التأهل للنهائى للمرة الأولى طوال تاريخه، متسلحا بعاملى الأرض والجمهور.

وأصبحت إنجلترا المنتخب رقم 13 الذى يحجز مقعده في نهائي البطولة القارية، حيث كان الإنجاز الوحيد في تاريخ منتخب "الأسود الثلاثة" هو التتويج بلقب كأس العالم عام 1966 الذي استضافه على أراضيه.

احتفال لوك شاو

جانب من حفل الختام

جماهير إنجلترا

جماهير إيطاليا تزين المدرجات

فرحة لاعبى إنجلترا

منتخب إنجلترا

منتخب إيطاليا