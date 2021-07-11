انت الان تتابع تفاصيل خبر هنا تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عرض تردد قناة اون تايم سبورت 2021، اليوم مواجهة الأهلي والمقاصة اليوم 11 يوليو 2021، وذلك لكافة المتابعين والمشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي، وعليه فتعد قناة “On Time sport”, هي المالك الحصري لحقوق بث مباريات المباشر للدوري المصري، وكذلك بطولة كأس مصر، والعديد من مواجهات الأندية المصرية، في البطولات الرياضية الأفريقية، ومختلف المباريات والمناسبات الرياضية الأخرى في مختلف الألعاب، مثل كرة السلة، واليد، والكرة الطائرة.

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات 2021

يصنف العديد مجموعة قنوات ON TIME SPORT على أنها من أقوي القنوات الرياضية في العالم العربي، وذلك خلال هذه الفترة الراهنة، وذلك نظراً لتملكها معظم حقوق البث لأغلب المباريات، والمسابقات، والبطولات، المحلية في مصر، والتي يتابعها الملايين من المشاهدين بصورة يومية، وذلك بفضل تصدر نخبة نجوم الإعلام الرياضي على شاشة القناة، والذي من بينهم؛ الإعلامي الشهير أحمد شوبير، وابراهيم فايق، إضافة إلى مدحت شلبي، وكذلك العديد من نجوم كرة القدم منهم؛ حازم امام، وعماد متعب، والكابتن طه إسماعيل، وغيرهم من النجوم الامعين في كرة القدم المصرية والعربية.

وعليه فيمكنك الآن الوصول إلى تردد قناة اون تايم سبورت 2021، عبر قمر النايل سات، عن طريق وضع تلك الإحداثيات:

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد برقم: 11861

– معامل تصحيح الخطا: 5/6.

– معدل الترميز والاستقطاب: رأسي/ 27500.

خطوات ضبط تردد قناة On Time sport 2021

حيث أنه من المتوقع بأن تلقي الساعات القادمة إقبال هائل، على تحديث تردد قناة اون تايم سبورت، وذلك لمتابعة مباريات الدوري المصري الهامة، وعليه فتتمثل خطوات ضبط التردد في:

– فتح الجهاز المخصص للاستقبال خاصتك.

– انقر على تنزيل القنوات، وبعدها انقر على خانة البحث المتقدم.

– قم بوضع التردد الجديد للقناة في الخانة المخصصة له “11861”.

– وأخيراً انقر على إعادة ضبط، تردد قناة اون تايم سبورت، وانتظر قليلاً حتى تظهر لك على جهاز الاستقبال.