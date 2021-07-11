3تشريعات يصوت عليها البرلمان بشكل نهائي غدا..أبرزها فصل الموظف الإخواني عن العمل«صور»

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يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي غدا الإثنين عقد جلساته العامة،لأخذ الرأى النهائي على عدد من مشروعات القوانين، منها:

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان غدا

1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض أحكام الخاصة بالقطن.

2- مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى.

3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

قانون التحرش

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي،وافق علي تقرير لجنة الشئون الدستورية التشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد وأكثر من 50 نائبا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد عطية المغاوري وأكثر من 50 نائبا فى ذات الموضوع مع إحالتها لمجلس الدولة.

قانون التحرش

التعديلات الأساسية والمقدمة من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تضم 31 مادة بالحذف والإضافة والاستبدال، ومن أبرز ما تضمنته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة، وذلك بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا، وفى كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو فى حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيل فى رئاسة جلسات المجلس فى الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.