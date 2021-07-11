تفاصيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك القاهرة

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كشف نادر سعد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك القاهرة إنه حدث ضخ 9 مليارات جنيهًا ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة حتي الآن في بنك القاهرة.

دوت الخليج

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك القاهرة

وأكد نادر سعد أن محفظة الشركات الصغيرة و المتوسطة و متناهية سجلت رقم 18 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو 2021 في بنك القاهرة ، و يستهدف بنك القاهرة الوصول بها إلى 22 مليار جنيه في نهاية 2021 .

محفظة بنك القاهرة

وقال أن محفظة القطاع تستحوذ علي 17.5% من المحفظة الائتمانية للبنك ويستهدف بنك القاهرة الوصول بها إلى نسبة 25% خلال عام 2022، مشيرًا إلى أن بنك القاهرة وقع اتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 250 مليار جنيه.