/640126/سيد-عبدالحفيظ-يكشف-سر-الفوز-على-المقاصة-بالدوري-الممتاز

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه الفريق على مصر المقاصة بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الجولة الـ18، من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ إن مواجهة مصر المقاصة كانت مهمة للأهلي، لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار في الدوري، مشيرًا إلى أنه تحدث مع اللاعبين بين شوطي اللقاء عن صعوبة المباراة، مشيرًا إلى أنه من الوارد تسجيل الأهداف في أي وقت، ولا بد أن تكون هناك شراسة من جانب اللاعبين.

سيد عبدالحفيظ يعلق على مباراة الأهلي ومصر المقاصة

وتابع عبدالحفيظ أن الأهلي قدم أداءً جيدًا في المباراة وسجل 4 أهداف، والأهم هو تحقيق الفوز باللقاء وحصد النقاط الثلاث.

وأشاد مدير الكرة بالأهلي بمستوى المهاجم محمد شريف، الذي يواصل تسجيل الأهداف في الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني يعمل بشكل جيد مع كل اللاعبين.

تصريحات مثيرة من سيد عبدالحفيظ عن الأهلي والمقاصة

وأشار إلى أن الأهلي سيحصل على راحة من التدريبات الجماعية غدًا الاثنين، وسيتدرب الفريق يوم الثلاثاء، قبل السفر إلى المغرب، من أجل خوض لقاء كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون جيدًا أهمية تلك البطولة، وأن هناك رغبة عارمة في الحفاظ على اللقب، مؤكدًا أن فريق كايزر تشيفز منافس عنيد ولديه دوافع كبيرة، وسيلعب بكل قوة أمام الأهلي.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي لديهم رغبة في إسعاد الجماهير والحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، الذي توج به الفريق في الموسم الماضي.

تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي. ويجلس على مقاعد البدلاء :- "محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق. خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف. دكة بدلاء المارد الأحمر محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.