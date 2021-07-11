/640128/موسيماني-يوضح-خطة-حصد-الأهلي-لقب-دوري-أبطال-إفريقيا

عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب مصر المقاصة برباعية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا عرضًا قويًّا ونجحوا في تسجيل 4 أهداف مميزة أسهمت في الفوز باللقاء ، ويستعرض دوت الخليج تفاصيل تصريحات الجنوب إفريقي.

موسيماني يعلق على نهائي دوري أبطال إفريقيا

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن الأهلي يقدم مستويات مميزة، والجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير أداء اللاعبين على كافة الأصعدة، وهو ما يظهر بشكل عملي من خلال كم الفرص التي يتحصل عليها الفريق في المباريات.

وأضاف: «كان من المهم أن نحقق الفوز في بطولة الدوري قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه، وكان من الرائع للغاية أن يظهر اللاعبون بهذه الصورة وأن نحقق الفوز بهذه النتيجة».

موسيماني يضع خطة عبور كايزر تشيفز

وأشار موسيماني إلى أن مستوى محمد شريف يعكس الجدية والإصرار الذي يؤدي به، وهناك تطور مستمر في الطريقة التي يؤدي بها، بعد أن أصبح يسجل الأهداف بالرأس في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الفريق يتدرب على استغلال العرضيات بشكل أمثل ويقوم بضبط تمركز وتحركات وارتقاء اللاعبين بشكل مستمر.

موسيماني يوضح خطة حصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا

وأبدى المدير الفني للأهلي سعادته بعودة محمد هاني للمشاركة في المباريات من جديد، وأكد أن التبديلات التي أجراها كانت ناجحة، خاصة أن الجهاز الفني يعمل على إتاحة فرصة المشاركة أمام أكبر قدر من اللاعبين، وفقًا لظروف كل مباراة، وأشاد بالروح الطيبة بين اللاعبين وتعاونهم داخل الملعب.

تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي. ويجلس على مقاعد البدلاء :- "محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات. خط الهجوم: محمد شريف.