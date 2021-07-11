«يورو 2020»: مراسم إحتفال بالتتويج بالبطولة من الجمهور الإنجليزي قبل آوانها«فيديو»

/640129/يورو-2020-مراسم-إحتفال-بالتتويج-بالبطولة-من-الجمهور-الإنجليزي-قبل-آوانهافيديو

تترقب جماهير المنتخب الإنجليزي ببلادهم، لحظة التتويج باللقب الذي غاب عن ديارهم 55 سنه، وجاء بعد صيام بطولة كأس العالم 1968 على حساب المنتخب الألماني، ليتتوق حر التتويج بالبطولة على أرضهم، وجاء ذلك في إحتفاليات مستمرة في الأراضي الإنجليزية منذ الوهلة التي حجز فيها مقعد في طرف النهائي، لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

ويستعرض دوت الخليج أبرز إحتفالات الشعب الإنجليزي، والتي تضاعفت بعد تسجيل الهدف الأول باللقاء في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، عن طريق الظهير الأيمن لوك شو.

جاء الإحتفال الذي دار حول منازل جميع البيوت الإنجليزية، من خلال طائرات عدة تسير في شكل متناسق، ععلى هيئة جملة “إنه عائد إلى الديار”، منذ الوهلة الأول من ملامسة نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

هدف لإنكلترا!!!!!!!



لوك شو يوقع على الهدف الأول للإنكليز بعد عرضية رائعة من تريبير 🔥#يورو2020 | #إيطاليا_إنجلترا pic.twitter.com/XikdLLqg2v@beINSPORTS — أخبار الكرة (@hsetzlernews) July 11, 2021

يدخل المنتخب الإنجليزي المباراة علي ملعبة في البطولة، أمام منتخب إيطاليا، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، ويسانده من المدرجات 58 ألف مشجع للأسود الثلاثة، بعد غياب منتخب بلادهم 50 عام عن الأطراف النهائية.

تشكيل إيطاليا ضد إنجلترا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيلليني – إيمرسون.

خط الوسط: باريلا - جورجينيو - فيراتي.

خط الهجوم: كييزا - إيموبيلي - إنسيني.

تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر - ماجواير - ستونز.

خط الوسط: فيليبس - ريس - لوك شاو - تريبير.

خط الهجوم: هاري كين - رحيم ستيرلينج - ماسون مونت.

ويدخل المنتخب الإيطالي المباراة أمام المنتخب الإنجليزي، على ملعب ويمبلي بلندن، ويأتي في معونته من المدرجات جمهورة بعدد يصل 6619 مشجع، جاء من الأراضي الإيطالية، لمؤازرة فريق بلادهم.

يغيب ليوناردو سبينازولا لاعب فريق روما الإيطالي ولاعب المنتخب المنتخب الوطني في لقاء اليوم والمرتقب في نهائي يورو 2020، علي ملعب ويمبلي أمام منتخب إنجلترا، ليترك حرب وسط الملعب لرفيقة ومواطنة جورجينيو لاعب فريق تشيلسي.