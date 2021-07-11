«نهائي يورو 2020»: بونوتشي يضرب بالتعادل في شباك إنجلترا«فيديو»

/640130/نهائي-يورو-2020-بونوتشي-يضرب-بالتعادل-في-شباك-إنجلترافيديو

عاد المنتخب الإيطالي بالهدف الثاني في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، وهدف التعادل في المباراة، من خلال بونوتشي، قلب دفاع المنتخب الأوزور، من خلال ضربة ركنية.

ويستعرض دوت الخليج الهدف الثاني في المباراة، والتعادل للمنتخب الإيطالي عن طريق بونوتشي.

جاء هدف التعادل في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، عن طريق بونوتشي، من خلال ضربة ركنية على يسار مرمى إنجلترا، نفذها إيميرسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرا بغرابة شديدة من أمام المدافعين لتجد رأسية قوية من ماركو فيراتي إرتدت من القائم الأيمن للمرمى ووجدت متابعة من ليوناردو بونوتشي بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

خطف المنتخب الإنجليزي الشوط الأول من خلال هدف الظهير الأيمن للمنتخب البرطاني، ولاعب الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة من المنتخب الإنجليزي على الجبهة اليمنى أنهاها كيران تريبير بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوك شاو من أمام القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

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واصل المنتخب الإيطالي الضغط بعد خطف الهدف الأول في بداية أحداث المباراة، ولكن دفاعات المنتخب البرطاني في المباراة إستطاع إقاف هجمات الأوزور، عن طريق فريدريك كيازا، ولورينزو إنسيني، بقيادة المخضرم الإنجليزي هاري ماجوير.

ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة علي ملعبة في البطولة، أمام منتخب إيطاليا، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، ويسانده من المدرجات 58 ألف مشجع للأسود الثلاثة، بعد غياب منتخب بلادهم 50 عام عن الأطراف النهائية.

تشكيل إيطاليا ضد إنجلترا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيلليني – إيمرسون.

خط الوسط: باريلا - جورجينيو - فيراتي.

خط الهجوم: كييزا - إيموبيلي - إنسيني.

تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر - ماجواير - ستونز.

خط الوسط: فيليبس - ريس - لوك شاو - تريبير.

خط الهجوم: هاري كين - رحيم ستيرلينج - ماسون مونت.

ويدخل المنتخب الإيطالي المباراة أمام المنتخب الإنجليزي، على ملعب ويمبلي بلندن، ويأتي في معونته من المدرجات جمهورة بعدد يصل 6619 مشجع، جاء من الأراضي الإيطالية، لمؤازرة فريق بلادهم.

أبرز غيابات إيطاليا

يغيب ليوناردو سبينازولا لاعب فريق روما الإيطالي ولاعب المنتخب المنتخب الوطني في لقاء اليوم والمرتقب في نهائي يورو 2020، علي ملعب ويمبلي أمام منتخب إنجلترا، ليترك حرب وسط الملعب لرفيقة ومواطنة جورجينيو لاعب فريق تشيلسي.