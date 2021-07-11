/640131/بنك-الاسكندرية--ازاي-تعمل-تمويل-سيارة-بضمان-الوظيفة

يحتاج عدد من عملاء بنك الاسكندرية لسحب تمويل سيارة ولكن هل يجود عمل هذا الأمر من بنك الاسكندرية أم يجب أن يكون تمويل السيارة بضمان الوظيفة في بنك الاسكندرية.

دوت الخليج تمويل سيارة بضمان الوظيفة من بنك الاسكندرية برامج تمويل السيارة من بنك الاسكندرية والمقدم للأفراد العاملين في الشركات العاملة في مصر والراغبين في شراء سيارة جديدة أو مستعملة. خصائص التمويل من بنك الاسكندرية مدة التمويل (تصل الى ٨ سنوات) قيمة التمويل (تصل الى مليون جنيه) مواصفات اضافية (تمويل يصل الى ١٠٠٪ من قيمة السيارة) شروط التمويل على سيارة من بنك الاسكندرية عمر العميل من ٢١ الى ٦٥ عام الحد الادنى لمدة العمل ٣ أشهر أوراق مطلوبة من بنك الاسكندرية صورة من بطاقة الرقم القومي خطاب مفردات مرتب فاتورة مرافق حديثة " غاز – كهرباء – تليفون " لا يتعدى تاريخها 3 أشهر عرض سعر ساري للسيارة يمكن طلب مستندات اضافية وفقا لبرنامج التمويل

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