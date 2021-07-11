وزير التعليم العالى يشارك فى حفل تأبين الدكتور كمال الجنزورى

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم الأحد، فى حفل تأبين الراحل الدكتور كمال الجنزورى، مستشار رئيس الجمهورية، ورئيس وزراء مصر الأسبق، بحضور عدد من السادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب، وذلك بمقر المعهد القومى للتخطيط.





وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الدكتور كمال الجنزورى يعد من رجال مصر المخلصين حيث امتلك خبرات عديدة مكنته من خدمة وطنه فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن شخصيته الفريدة كانت مثالاً يُحتذى به من قبل أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن الفقيد رحل عن عالمنا بجسده فقط لكن أعماله وجهوده الثمينة ستظل باقية طوال تاريخ مصر.

وأشار الوزير إلى أن دكتور الجنزورى يشهد له الجميع بالكفاءة وحُسن الخُلق والخبرات التى ساهمت فى توليه العديد من المناصب القيادية وساهم فى نهضة وتقدم مصر خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء، مطالبًا الشباب بأن يتخذوا من دكتور الجنزورى قدوة لهم.

وأضاف دكتور خالد عبدالغفار أنه يعتبر دكتور الجنزورى أحد الشخصيات التى سيظل علمها وتراثها وأثرها باقٍ مع الزمن، مشددا على أن علمه الغزير وخبراته الطويلة التى اكتسبها طوال حياته سخرها لخدمة مصر وتقدمها.

جدير بالذكر أن دكتور كمال الجنزورى ولد فى قرية جروان، بمحافظة المنوفية فى 12 يناير 1933، وتولى العديد من المناصب القيادية، حتى تولى منصب رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 1996 إلى 1999، ثم استجاب لنداء وطنه فى أعقاب 25 يناير، عندما تم تكليفه من جانب المجلس العسكرى بشغل منصب رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 7 ديسمبر 2011 وحتى 25 يونيو 2012، كما تولى منصب مستشار رئيس الجمهورية فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل أن يتوفى الفقيد بنهاية شهر مارس 2021.