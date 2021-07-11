من المتبرع إلى المستحق كاملا.. وزير الأوقاف يعرض فيديو عن صكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الفيديو، أن مشروع صكوك الأضاحى، يتم بإشراف كامل على الذبح فى الوقت الشرعى تحت إشراف مشترك بين وزارتى الأوقاف والتموين وهيئة الطب البيطرى.

وأوضح الفيديو، أن اللحوم تصل إلى المستحقين فى المحافظات بعزة وكرامة، مضيفًا أن سعر الصك 2000 جنيه من المتبرع إلى المستحق كاملا دون أية مصروفات إدارية أو إعلانية، ونشر الفيديو الأرقام التى يمكن الاتصال عليها للتبرع.