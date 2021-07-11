محمد السلاب: واقعة التنمر على طفل من ذوى الهمم مثيرة للاشمئزاز

جدة - نرمين السيد - وصف محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، واقعة التنمر على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمثيرة للاشمئزاز، مطالبا بتوعية مجتمعية شاملة للتصدى لمثل هذه الوقائع غير المقبولة.





وأشاد السلاب، بتحرك النيابة العامة والأجهزة الأمنية فى القضية، وإلقاء القبض على مرتكبى الواقعة، وإصدار قرار بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مضيفًا: "أعاد الشعور بالاطمئنان للفئات الضعيفة فى المجتمع". وقال وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هذه الواقعة وغيرها هى التى دعته للتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التنمر ضد ذوى الاحتياجات الخاصة فى فبراير الماضى، لا سيما بعد أن اتخذها بعض ضعاف النفوس مادة للاستهزاء والسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعى. كانت النيابة العامة أمرت بحبس 3 صبية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لتنمرهم على طفل من ذوى الهمم "مصاب بمتلازمة داون"، مستغلين مرضه للسخرية منه وضربهم إياه عمدا ونشرهم مقطعا مصورا لتلك الأفعال على تطبيق تيك توك، حسبما جاء فى بيان النيابة العامة.

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