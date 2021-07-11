المصرية للاتصالات WE وتفاصيل الاشتراك في تطبيق WATCH iT

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يسأل عملاء شبكة المصرية للاتصالات WE عن خدمة تطبيق WATCH iT والذي يعرض اعمالًا حصرية ولأول مرة سواء أفلام أو مسلسلات على المصرية للاتصالات WE ولهذا نرصد لكم تفاصيل العرض.

دوت الخليج

تطبيق WATCH iT على المصرية للاتصالات WE

تتيح شبكة المصرية للاتصالات WE مشاهدة أعمال حصرية على تطبيق WATCH iT الذي يمكن من خلاله مشاهدة أقوى المسلسلات والبرامج التليفزيونية والأحداث الرياضية والموسيقى في أي وقت و في أي مكان بجودة عالية و بدون إعلانات .

قيمة تطبيق WATCH iT على المصرية للاتصالات WE

الاشتراك في تطبيق WATCH iT على المصرية للاتصالات WE يكون بمبلغ 30 جنيه شهرياً .