«نهائي يورو 2020»: أحداث الشغب تتضاعف من الجمهور الإنجليزي بعد هدف إيطاليا«فيديو»

/640137/نهائي-يورو-2020-أحداث-الشغب-تتضاعف-من-الجمهور-الإنجليزي-بعد-هدف-إيطاليافيديو

تتواصل أحداث الضغط والمناوشات بين المنتخب الإيطالي والمنتخب الإنجليزي، في أحداث المباراة في نهائي يورو 2020، على ملعب ويمبلي في لقاء التتويج باللقب الغالي والثمين في القارة الأوروبية، ويتواصل أحداث الشغب خارج الملعب بين الجمهور الإنجليزي والأمن.

ويسترض دوت الخليج أبرز أحداث الشغب خلف كاميرات المباراة.

واصلت أحداث الشغب خارج حدود ملعب اللقاء، بويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، بسبب استمرار أحداث اللقاء والتعادل والتوجه للوقت الإضافي، والتي تأتي من أجل الححصول على تذاكر المبارة النهائية والمتوجه باللقب القارة العجوز والثمين.

اینم از غربی های نایس با فرهنگ

هجوم تماشاگران انگلیسی به طرف ورودیهای ورزشگاه ومبلی لندن دقایقی قبل از فینال، با وجود پرشدن ظرفیت استادیوم#یورو_2020 pic.twitter.com/Y5tIdQGTqJ — میـلاد لطیـفے (@imilaaad_la) July 11, 2021

وفي أحداث المباراة داخل ملعب اللقاء خرج أحد أفراد الجمهور الإنجليزي بعد هدف التعادل من المنتخب الأوزوري في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، والذي تغلب على أمن الملعب ودخل أجواء اللقاء بين الفريقين ولكن كاميرات المباراة لم تأتي به، للحفاظ على المنظر العام للقاء.

خطف المنتخب الإنجليزي الشوط الأول من خلال هدف الظهير الأيمن للمنتخب البرطاني، ولاعب الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة من المنتخب الإنجليزي على الجبهة اليمنى أنهاها كيران تريبير بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوك شاو من أمام القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

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جاء هدف التعادل في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، عن طريق بونوتشي، من خلال ضربة ركنية على يسار مرمى إنجلترا، نفذها إيميرسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرا بغرابة شديدة من أمام المدافعين لتجد رأسية قوية من ماركو فيراتي إرتدت من القائم الأيمن للمرمى ووجدت متابعة من ليوناردو بونوتشي بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

تشكيل إيطاليا ضد إنجلترا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيلليني – إيمرسون.

خط الوسط: باريلا - جورجينيو - فيراتي.

خط الهجوم: كييزا - إيموبيلي - إنسيني.

تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر - ماجواير - ستونز.

خط الوسط: فيليبس - ريس - لوك شاو - تريبير.

خط الهجوم: هاري كين - رحيم ستيرلينج - ماسون مونت.