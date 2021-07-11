عاجل..وفاة شقيق الفنان رامي صبري غرقا بترعة المريوطية

/640139/عاجلوفاة-شقيق-الفنان-رامي-صبري-غرقا-بترعة-المريوطية
لقى شاب مصرعه منذ قليل، إثر غرقه في مياه ترعة المريوطية، وتبين من تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتوفى شقيق المطرب رامي صبري.
وانتقلت قوة من الشرطة علي الفور إلى المكان، وتم استدعاء أسرة الضحية لسؤالها حول تواجده في المكان وغرقه والتوقف على اسباب الحادث.
واكدت قوات الشرطة أنها ستراجع الكاميرات الموجودة في المنطقة لمعرفة سبب الغرق، وكيف حدث، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.
كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقد تقرر تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.
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