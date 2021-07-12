متحدث الصحة ينفى نقص لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة -فى تصريحات خاصة لقناة "أون تى فى" الإخبارية مساء اليوم الأحد- أن الجرعات الثانية لمن تلقوا الجرعة الأولى متوفرة ومحفوظة، لافتًا إلى أن هذا الأمر تعمل عليه الوزارة منذ البداية.
وفى هذا الصدد، شدد المتحدث على أنه لن يواجه أى مواطن نقصًا فى جرعته الثلاثية من أحد اللقاحات بعد حصوله على الجرعة الأولى.
وأشار إلى أن وزارة الصحة لم توقف إعطاء الجرعات الأولى سواء من لقاح "أسترازينيكا" أو غيره من اللقاحات الأخرى، مبينًا أن الوزارة تراعى الاستحقاق طبقًا للأرصدة الموجودة فى المحافظات، وعندما تتوافر احتياطات أخرى وفقًا للشحنات الواردة ستتوسع الوزارة مجددًا.
وكشف متحدث وزارة الصحة عن بدء استقبال الدفعات الجديدة من لقاحات كورونا خلال الأسبوع الجارى، موضحًا أن أولى هذه الدفعات ستكون من لقاح "أسترازينيكا" فى منتصف الأسبوع الحالى بواقع 250 ألف جرعة.
ولفت المتحدث إلى أن هناك أيضًا نحو مليونى جرعة من لقاح "فايزر" ستصل إلى مصر نهاية الأسبوع الحالى، فضلًا عن لقاح "جونسون أند جونسون"، موضحًا فى الوقت ذاته أنه سيتم تخصيصها لأولويات المسافرين.
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