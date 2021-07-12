للمرة الثانية فى التاريخ.. إيطاليا تتوج بلقب اليورو على حساب إنجلترا.. فيديو

توج منتخب إيطاليا بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزا صعبا على نظيره الإنجليزى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة.

افتتح لوك شاو التهديف مبكرا لصالح المنتخب الإنجليزى في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، ليسجل أسرع هدف في تاريخ نهائي اليورو وذلك بعد مرور دقيقة و57 ثانية متفوقا على تشوف بيريدا، لاعب المنتخب الإسباني، والذي أحرز هدف في مرمى الاتحاد السوفييتي بعد 5 دقائق و17 ثانية، في نهائي نسخة عام 1964 على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل ريال مدريد.

ويعد هذا الهدف هو الأول الذى يحرزه لوك شاو مع المنتخب الإنجليزي، كما أصبح أول لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل هدفا في نهائي بطولة اليورو.

كما يعتبر هدف لوك شاو هو ثاني اسرع هدف يتلقاه منتخب إيطاليا في بطولة كبرى (اليورو + كأس العالم) بعد هدف ليكمب الفرنسي في مونديال 1978 بالمكسيك بعد 31 ثانية فقط.

ونجح ليوناردو بونوتشي في تسجيل هدف التعادل لصالح المنتخب الإيطالي في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

وخاض منتخب إيطاليا المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: دوناروما / خط الدفاع: دى لورينزو، بونوتشى، كيللينى، إيمرسون / خط الوسط: باريلا، جورجينيو، ماركو فيراتى / خط الهجوم: كييزا، إيموبيلى، لورينزو إينسيني.

فيما جاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالى: حراسة المرمى: جوردان بيكفورد / خط الدفاع: ووكر، ستونز، ماجواير / خط الوسط: تريبير، فيليبس، ديكلان رايس، لوك شاو / خط الهجوم: هارى كين، رحيم سترلينج، ماونت

وسجل المنتخب الإيطالى ظهوره في نهائى أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، حيث شارك في المباراة النهائية 3 مرات سابقة نجح خلالها في التتويج باللقب مرة وحيدة عام 1968 على حساب نظيره اليوغوسلافى، فيما خسر اللقب مرتين عامي 2000 و2012 أمام فرنسا وإسبانيا على الترتيب، قبل أن يضيف اللقب الثانى على حساب إنجلترا.

وكان المنتخب الإيطالى خطف بطاقة التأهل لنهائى يورو 2020، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الإسبانى، بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1-1، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ملعب "ويمبلى" فى العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن منافسات الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليا وتستمر حتى 11 يوليو الجارى.

فيما تأهل منتخب إنجلترا للمرة الأولى في التاريخ إلى نهائي أمم أوروبا، بعد الفوز الصعب على نظيره منتخب الدنمارك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، في الدور نصف النهائي من "يورو 2020".