/640141/أيمن-الرمادي-الأهلي-محظوظ-بمواجهة-المقاولون-العرب-لأنه-يشبه-أسلوب-كايزر-تشيفز

أكد أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق عجمان الإماراتي أن النادي الأهلي والزمالك في منطقة وباقي الأندية في الدوري الممتاز في مرحلة أخرى، يأتي هذا في لقائه مع الإعلامي عبدالناصر زيدان على موقع دوت الخليج.

وقال الرمادي: "مباراة مصر المقاصة أمام الأهلي ، أستطاع المارد الأحمر فيها كسب الثقة واقتناص الثلاث نقاط ، على عكس الفريق الفيومي ، ولأول مرة أرى التيكي تاكا تحدث في منطقة الجزاء من لاعبي القلعة الحمراء".

وواصل الرمادي: " الأهلي كان محظوظ في المباراتين السابقتين ، لأن فريق المقاولون العرب يقترب من أسلوب كايزر تشيفز في الدوري".

أيمن الرمادي : الأهلي محظوظ بمواجهة المقاولون العرب لأنه يشبه أسلوب كايزر تشيفز

وتابع: " إخراج المباريات سئ للغاية في ظل الظروف الحالية ونحن في عام 2021، وهذا الأمر يؤثر سلبا على حالات تقنية الفار ، وأتوجه بمناشدة للمسئولين بضرورة تطبيق دوري المحترفين في مصر".

وأستكمل: " أحترم الدكتور أشرف صبحي ، لكني أهمس في أذنه لأننا حتى الأن لم نقترب من مرحلة الكمال حتى ".

عميد المدربين المصريين في الإمارات ؟ وأشهر مصري في الملاعب الإماراتية ؟.. ألقاب أشتهر بها أيمن الرمادي صاحب المسيرة المضيئة في الكرة العربية والإماراتية. ويرصد دوت الخليج أبرز أرقام ومحطات الرمادي خلال مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات. حصل أيمن الرمادي على بكالوريوس تربية رياضية، ولعب في عدد من الأندية المصرية أبرزها أسوان و المقاولون العرب والقناة ، ثم تحول بعدها للتدريب عقب حصوله على العديد من الشهادات المعتمدة من أكبر معاهد كرة القدم على مستوى العالم. يعتبر الرمادي واحداً من أشهر المدربين العرب في دولة الإمارات واستطاع تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في دوري الإمارات، حيث تولى تدريب فريق دبي لعدة سنوات وصعد بالفريق لدوري المحترفين قبل ذلك في أربع مرات.

وأكمل الرمادي سلسلة صعوده بالأندية عقب توليه مسئولية فريق الشارقة عقب هبوطه لدوري الدرجة الأولى وصعد بالفريق إلى دوري المحترفين، وبعدها مباشرة تولى قيادة فريق اتحاد كلباء وصعد به إلى دوري المحترفين فى الإمارات. وقضى الرمادي 5 مواسم على رأس الإدارة الفنية لفريق عجمان الإماراتي ليصبح أقدم المدربين الحاليين في جميع الفرق المشاركة بمسابقة الدوري ، قبل أن يودع الفريق الإماراتي تاركا خلفه مسيرة مضيئة وبصمة مصرية على الملاعب الإماراتية.

المدرب المتخصص في صعود الفرق الإماراتية ، يفتح قلبه خلال لقائه الخاص على موقع دوت الخليج مع الإعلامي عبدالناصر زيدان ، ويكشف أبرز المحطات في حياته ، ويوضح المحطة المقبلة لزعيم المدربين المصريين في الإمارات.

ويتحدث الرمادي عن المسيرة التدريبية الكبيرة التي يحظى بها المدرب المصري في الملاعب العربية مشيرا لأبرز وأصعب المواقف التي تعرض لها خلال السنوات الطويلة التي قضاها على الساحرة المستديرة سواء كلاعب أو كمدرب.

ويتطرق الرمادي للحديث عن الفترة المقبلة للمدرب المصري و أبرز المحطات المنتظرة في مشواره ، وهل يستكمل مسيرته في الدوريات العربية أم يتولى الإدارة الفنية لأحد الأندية المصرية.