/640142/يورو-2020-كريستيانو-رونالدو-يتوج-بلقب-هداف-البطولة

توج الثنائي كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب البرتغال وباتريك شيك نجم التشيك بجائزة هداف بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي اختتمت فعالياتها مساء الأحد، حيث نجح فريق إيطاليا في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

ويستعرض دوت الخليج ترتيب هدافي بطولة كأس أمم أوروبا 2020، بعد ختام إيطاليا بالتتويج بالبطولة على حساب إنجلترا.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزا صعبا على نظيره الإنجليزى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة.

ترتيب هدافي بطولة يورو 2020

وتواجد كريستيانو رونالدو في الصدارة بصفته أقل اللاعبين في قائمة الهدافين للمباريات في يورو 2020، حيث استطاع أن يسجل أهدافه الخمسة في 4 مباريات، حيث نجح الدون في التسجيل 3 مرات بالقدم اليمنى بينما جاء هدفين باليسرى فيما لم يستطع التسجيل من رأسيات.

وتقاسم الصدارة اللاعب باتريك شيك الذي استطاع أن يقدم مستوى متميز جعله يشارك في صدارة هدافين بطولة يورو 2020.

واستطاع باتريك شيك أن يسجل الأهداف الخمسة من خلال القدم اليمنى بهدف والرأسية بمثله، واحد واليسرى 3.

المركز الثاني في ترتيب الهدافين

وتساوى الرباعي هاري كين هداف إنجلترا، وروميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا، وفروسبيرج لاعب وسط السويد، وكريم بنزيما بواقع 4 أهداف في المركز الثالث.

كما جاء دولبرج مهاجم منتخب الدنمارك، وشاكيري لاعب وسط سويسرا، ورحيم سترلينج، وموراتا مهاجم إسبانيا، وفينالدوم نجم هولندا، وليفاندوفيسكي أفضل لاعب في العالم، سيفيروفيتش مهاجم سويسرا بواقع 3 أهداف لكل منهم.

تشكيل إيطاليا ضد إنجلترا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيلليني – إيمرسون.

خط الوسط: باريلا - جورجينيو - فيراتي.

خط الهجوم: كييزا - إيموبيلي - إنسيني.

تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر - ماجواير - ستونز.

خط الوسط: فيليبس - ريس - لوك شاو - تريبير.

خط الهجوم: هاري كين - رحيم ستيرلينج - ماسون مونت.