/640145/يورو-2020-دوناروما-يتوج-بأفضل-لاعب-في-البطولة

حصد جيانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا، جائزة أفضل لاعب في بطولة يورو 2020 بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بالنسخة الحالية، على حساب منتخب الأسود الثلاثة في نهائي البطولة بنتيجة 3 – 2 على ملعب ويمبلي بلندن.

ويرصد دوت الخليج أبرز أرقام الإيطالي دونا روما في البطولة.

دوناروما تصدى لركلتي جزاء في فوز الآتزوري بنتيجة 3-2 على إنجلترا بركلات الترجيح، ليتوج بالنسخة الـ 16 للبطولة الأوروبية.

وقدم دوناروما أداء رائع طوال البطولة استحق عليه الجائزة، كما قاد إيطاليا للنهائي بعد تصديه لركلات الجزاء أمام إسبانيا.

اللقاء لجأ لركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1، ليفوز الآتزوري بنتيجة 3-2 في ركلات الترجيح التي شهدت إثارة كبيرة.

وتوج منتخب إيطاليا اليوم الأحد بلقبه الأوروبي الثاني منذ فوزه باللقب الأول في النسخة الثالثة عام 1968.

أهداف مباراة النهائي

خطف المنتخب الإنجليزي الشوط الأول من خلال هدف الظهير الأيمن للمنتخب البرطاني، ولاعب الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة من المنتخب الإنجليزي على الجبهة اليمنى أنهاها كيران تريبير بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوك شاو من أمام القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

جاء هدف التعادل في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، عن طريق بونوتشي، من خلال ضربة ركنية على يسار مرمى إنجلترا، نفذها إيميرسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرا بغرابة شديدة من أمام المدافعين لتجد رأسية قوية من ماركو فيراتي إرتدت من القائم الأيمن للمرمى ووجدت متابعة من ليوناردو بونوتشي بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

تشكيل إيطاليا ضد إنجلترا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيلليني – إيمرسون.

خط الوسط: باريلا - جورجينيو - فيراتي.

خط الهجوم: كييزا - إيموبيلي - إنسيني.

تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر - ماجواير - ستونز.

خط الوسط: فيليبس - ريس - لوك شاو - تريبير.

خط الهجوم: هاري كين - رحيم ستيرلينج - ماسون مونت.