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/640146/خبير-تحكيمي--محمود-عاشور-شاهد-مشفش-حاجة-في-مباراة-الأهلي-وهدف-شريف-صحيح

12:39 ص - الإثنين 12 يوليو 2021

أكد محمود سعد الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن محمود عاشور حكم مباراة الأهلي ومصر المقاصة ارتكب العديد من الأخبار منها استغراق وقت 11 دقيقة فقط لمراجعة الفار بالإضافة لأنه شاهد مشفش حاجة.

قال محمود سعد :" مباراة الأهلي والمقاصة أستغرقت 11 دقيقا في مراجعة الفار ، وهذا أمر غير طبيعي ولا يوجد مثله في العالم".

وتابع: " حكم مباراة الأهلي ومصر المقاصة أرتكب خطأ كارثي في عدم احتساب هدف المارد الأحمر ".

خبير تحكيمي : محمود عاشور «شاهد مشفش حاجة» في مباراة الأهلي.. وأرتكب خطأ فادح لصالح المقاصة

وواصل:" مع كامل إحترامي على محمود عاشور ، لكنه في مباراة اليوم شاهد مشفش حاجة، ولا يجوز الحكم أن يذهب لتقنية الفار في كل لقطة".

وأضاف :" الدوري الممتاز هو وجهة الدوري الممتاز خارج البلاد ، لذلك لابد من الإهتمام بالجوانب التقنية حتى يمكنا مجابهة الدوريات الأخرى لأننا أصبحنا أقل دوري يتم متابعته في دول الخليج بعدما كنت في المراتب الأولى". وأستكمل: "الدوري الإماراتي الأفضل في آسيا لأنه لا مكان لـ"الواسطة" ومنظم إداريا" عميد المدربين المصريين في الإمارات ؟ وأشهر مصري في الملاعب الإماراتية ؟.. ألقاب أشتهر بها أيمن الرمادي صاحب المسيرة المضيئة في الكرة العربية والإماراتية. ويرصد دوت الخليج أبرز أرقام ومحطات الرمادي خلال مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات. حصل أيمن الرمادي على بكالوريوس تربية رياضية، ولعب في عدد من الأندية المصرية أبرزها أسوان و المقاولون العرب والقناة ، ثم تحول بعدها للتدريب عقب حصوله على العديد من الشهادات المعتمدة من أكبر معاهد كرة القدم على مستوى العالم. يعتبر الرمادي واحداً من أشهر المدربين العرب في دولة الإمارات واستطاع تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في دوري الإمارات، حيث تولى تدريب فريق دبي لعدة سنوات وصعد بالفريق لدوري المحترفين قبل ذلك في أربع مرات. وأكمل الرمادي سلسلة صعوده بالأندية عقب توليه مسئولية فريق الشارقة عقب هبوطه لدوري الدرجة الأولى وصعد بالفريق إلى دوري المحترفين، وبعدها مباشرة تولى قيادة فريق اتحاد كلباء وصعد به إلى دوري المحترفين فى الإمارات. وقضى الرمادي 5 مواسم على رأس الإدارة الفنية لفريق عجمان الإماراتي ليصبح أقدم المدربين الحاليين في جميع الفرق المشاركة بمسابقة الدوري ، قبل أن يودع الفريق الإماراتي تاركا خلفه مسيرة مضيئة وبصمة مصرية على الملاعب الإماراتية.