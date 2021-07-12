/640148/خبير-تحكيمي-يكشف-تفاصيل-أخطاء-محمود-عاشور-في-مباراة-الأهلي-والمقاصة

كشف محمود سعد الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، عن العديد من الأخطاء خلال المواجهة التي جمعت الأهلي ومصر المقاصة مشيرا أن محمود ارتكب العديد من الأخبار منها استغراق وقت 11 دقيقة فقط لمراجعة الفار بالإضافة لأنه شاهد مشفش حاجة.

وقال محمود سعد : "هدف الأهلي الثالث يجب أن يحتسب للمدافع لأنه هدف ذاتي نتيجة تغيير اتجاه الكرة".

وواصل:" ركلة الجزاء التي ألغيت في المباراة صحيحة بإلغائها بسبب وجود تسلل على لاعب الأهلي قبل العرقلة".

دوت الخليج ينفرد بتفاصيل أخطاء التحكيم في مباراة الأهلي والمقاصة

وأستكمل : " تمركز الحكم في هدف الأهلي الملغي جيد لكنه أخطى في التقدير، وهدف المارد الأحمر صحيح بنسبة 100% ولا يوجد تسلل على شريف مهاجم الفريق".

وتابع :" مباراة الأهلي والمقاصة أستغرقت 11 دقيقا في مراجعة الفار ، وهذا أمر غير طبيعي ولا يوجد مثله في العالم".

وأضاف: " حكم مباراة الأهلي ومصر المقاصة أرتكب خطأ كارثي في عدم احتساب هدف المارد الأحمر ".

وواصل:" مع كامل إحترامي على محمود عاشور ، لكنه في مباراة اليوم شاهد مشفش حاجة، ولا يجوز الحكم أن يذهب لتقنية الفار في كل لقطة".

وأضاف :" الدوري الممتاز هو وجهة الدوري الممتاز خارج البلاد ، لذلك لابد من الإهتمام بالجوانب التقنية حتى يمكنا مجابهة الدوريات الأخرى لأننا أصبحنا أقل دوري يتم متابعته في دول الخليج بعدما كنت في المراتب الأولى".

خبير تحكيمي يكشف تفاصيل أخطاء محمود عاشور في مباراة الأهلي والمقاصة

وأستكمل: "الدوري الإماراتي الأفضل في آسيا لأنه لا مكان لـ"الواسطة" ومنظم إداريا"

عميد المدربين المصريين في الإمارات ؟ وأشهر مصري في الملاعب الإماراتية ؟.. ألقاب أشتهر بها أيمن الرمادي صاحب المسيرة المضيئة في الكرة العربية والإماراتية.

ويرصد دوت الخليج أبرز أرقام ومحطات الرمادي خلال مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات.

حصل أيمن الرمادي على بكالوريوس تربية رياضية، ولعب في عدد من الأندية المصرية أبرزها أسوان و المقاولون العرب والقناة ، ثم تحول بعدها للتدريب عقب حصوله على العديد من الشهادات المعتمدة من أكبر معاهد كرة القدم على مستوى العالم.

يعتبر الرمادي واحداً من أشهر المدربين العرب في دولة الإمارات واستطاع تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في دوري الإمارات، حيث تولى تدريب فريق دبي لعدة سنوات وصعد بالفريق لدوري المحترفين قبل ذلك في أربع مرات.