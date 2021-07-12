/640149/يورو-2020-أحداث-شغب-تسود-شوارع-لندن-بعد-خسارة-اللقب-أمام-إيطاليا-فيديو

انتهت أحداث الضغط والمناوشات بين المنتخب الإيطالي والمنتخب الإنجليزي، في أحداث المباراة في نهائي يورو 2020، حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وحتى الوقت الإضافي، على ملعب ويمبلي في لقاء التتويج باللقب الغالي والثمين في القارة الأوروبية، ويتواصل أحداث الشغب خارج الملعب بين الجمهور الإنجليزي والأمن.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الشغب في شوارع لندن.

واصلت أحداث الشغب خارج حدود ملعب اللقاء، بويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، بسبب استمرار أحداث اللقاء والتعادل والتوجه للوقت الإضافي، والتي تأتي من أجل الححصول على تذاكر المبارة النهائية والمتوجه باللقب القارة العجوز والثمين.

أحداث شغب في المباراة وفي أحداث المباراة داخل ملعب اللقاء خرج أحد أفراد الجمهور الإنجليزي بعد هدف التعادل من المنتخب الأوزوري في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، والذي تغلب على أمن الملعب ودخل أجواء اللقاء بين الفريقين ولكن كاميرات المباراة لم تأتي به، للحفاظ على المنظر العام للقاء.

رحلة طرفي النهائي

وحجز منتخب إيطاليا مقعده في نهائي يورو 2020، بفوز صعب على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما في الدور نصف النهائي للبطولة.

فيما تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لأول مرة في تاريخه بعدما أنهى مغامرة نظيره الدنماركي في البطولة، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، في الأشواط الإضافية.

أول ألقاب إيطاليا من ثلاث نهائيات

ويسجل المنتخب الإيطالى ظهوره في نهائى أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، حيث شارك في المباراة النهائية 3 مرات سابقة نجح خلالها في التتويج باللقب مرة وحيدة عام 1968 على حساب نظيره اليوغوسلافى، فيما خسر اللقب مرتين عامي 2000 و2012 أمام فرنسا وإسبانيا على الترتيب.

تشكيل إيطاليا ضد إنجلترا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيلليني – إيمرسون.

خط الوسط: باريلا - جورجينيو - فيراتي.

خط الهجوم: كييزا - إيموبيلي - إنسيني.

تشكيل إنجلترا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر - ماجواير - ستونز.

خط الوسط: فيليبس - ريس - لوك شاو - تريبير.

خط الهجوم: هاري كين - رحيم ستيرلينج - ماسون مونت.