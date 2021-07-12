/640154/أيمن-الرمادي--باتشيكو-أفضل-من-كارتيرون-ومحمد-شريف-لاعب-محظوظ

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لنادي الفجيرة الإماراتي السابق أن باتشيكو مدرب الزمالك السابق أفضل من كارتيرون مع الفارس الأبيض لكنه أخطأ أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ، يأتي هذا خلال لقائه مع عبدالناصر زيدان في دوت الخليج.

وقال أيمن الرمادي : " الزمالك مع باتشيكو كان أفضل من كارتيرون ، وهو مدرب عالي للغاية، وتميز في القدرة العالية على استعادة الكرة بشكل سريع".

أيمن الرمادي : باتشيكو أفضل من كارتيرون.. ومحمد شريف لاعب محظوظ

وتابع :" كارتيرون أيضا يمتلك جزء مميز ، لكن في المجمل باتشيكو أفضل من كارتيرون، ومبدأ عودة المدرب الفرنسي للقلعة البيضاء كان لا يجب أن يتم لأن الجيل الحالي مازال مستمر «الجرح لسه مبردش» وفي الأوقات الحالية يرى العديد أن كارتيرون أصبح متغيير عن الماضي".

وأستكمل : " نحن نجلب الدرجة الثالثة أو الرابعة في التدريب للدوري الممتاز، ومارتن يول كان أسما كبيرا في الدوري لكن أنتهت مسيرته التدريبية".

وواصل : " محمد شريف لاعب بطراز عصري وحديث، ويستطيع اللعب في أكثر من مركز ، لكنه أنسى الجميع فكرة المهاجم المحطة الذي تعافى عليها الزمن".

وتابع : " محمد شريف لديه نسبة حظ وهو شئ حميد في الكرة ، ولابد أن يتوافر في أي مهاجم ، ورأيته يلعب خلف الكاميرات بشكل مميز للغاية، والحالة الذهنية للنادي الأهلي بحالة جيدة".

وأستكمل : " الإستشفاء واستخدام العلم سبب وقوف لاعبي انجلترا وإيطاليا على قوتهم البدنية ، لذلك لن ترى لاعب يشتكي من الخلفية أو السمانة ، والعلم لا يجوز أن يختبئ".

وواصل:" حتى الأن لم نتوصل لدراسة عن كيفية توقف محمد عبدالوهاب ، وكذلك لم نتوصل لدراسة على أسباب حصولنا على صفر في التنظيم عام 2010 لإستضافة كأس العالم".

أيمن الرمادي: محمد شريف لاعب محظوظ

وأضاف : " في فترة من الفترات لم أكن بجانب النادي الأهلي حتى في الأمور الإدارية لكن في الوقت الحالي هو نادي محترف بدرجة عالية دون النظر لأي شيء". وقال عبدالناصر زيدان : " لماذ لا نرى بيراميدز مثل الجزيرة الإماراتي ، على الرغم من الشركة تمتلك نفس الأندية".

وقال الرمادي : " هاني أبوريدة شخصية محترمة لكنه ساهم في إخفاقات متعددة في الكرة المصرية، وكنت شريك في الكثير من الإخفاقات ولابد أن يكون لك موقف قوي في تطبيق دوري المحترفين في الدوري الممتاز".