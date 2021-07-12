/640085/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم-اتحاد-الكرة-يعلن-مواعيد-مباريات-الفارس-الأبيض-المتبقية-ذكرى-رحيل-غزال-ميت-عقبة-كارتيرون-ضيف-برنامج-ملعب-أون-تايم-مع-سيف-زاهر

شهدت القلعة البيضاء اليوم الأحد الموافق العاشر من يوليو، على العديد من الأحداث الدثمة في الزمالك، وما يلوح بها من الخارج،اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية حتى نهاية الدوري.

ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك:

ثنائي حراس الزمالك يخوضون تدريبات خاصة

خاض ثنائي حراسة مرمى نادي الزمالك محمد عواد ومحمود عبد الرحيم "جنش" وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم، استعداداً للعودة إلى تدريبات الفريق، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون عقب تأجيل مباراة غزل المحلة في الدوري إلى يوم 3 أغسطس

طارق يحيي شيكابالا يشبه ميسي

أكد طارق يحيي رئيس قطاع الكرة بنادي الزمالك على ضرورة تواجد شيكابالا ضمن صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة

وقال طارق يحيي خلال تصريحات إذاعية: مع كامل احترامي لحسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري ، لو كنت مدرب للمنتخب لازم شيكابالا يكون موجود ضمن التشكيلة".

وواصل: "هناك معادلة وهي كل ما زاد عدد اللاعبين المهاريين في المنتخب كل ما زاد الجانب التهديفي للفراعنة ونحن لا نمتلك لاعبين كُثر أصحاب حلول فردية"

كارتيرون المدير الفني للزمالك ضيف برنامج «ملعب أون تايم» مع سيف زاهر

تستضيف قناة أو تايم سبورت، اليوم الأحد ، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك

الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر على شاشة قناة أون تايم سبورت ، اليوم الأحد، فى تمام الحادية، مساء المدير الفني لنادي الزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية حتى نهاية الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد المباريات المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية المسابقة المحلية

وجاءت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حتى نهاية الموسم كالتالي:-

الجولة الـ28 الزمالك وغزل المحلة يوم 3 أغسطس باستاد القاهرة في السابعة مساء.

الجولة الـ29 الزمالك أمام الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً

الجولة الـ30 الزمالك أمام الإسماعيلي يوم 12 أغسطس باستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً

الجولة الـ 31 الزمالك و وادي دجلة يوم 16 أغسطس باستاد القاهرة في التاسعة مساءً

الجولة الـ32الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم 20 أغسطس باستاد السويس الجديد في السابعة مساءً

الجولة الـ33 الزمالك والإنتاج الحربي أحد يومي 22 أو 23 أغسطس باستاد القاهرة

الجولة الـ34 الزمالك أمام البنك الأهلي أحد يومي 25 أو 26 أغسطس باستاد بتروسبورت

مسيرة ذهبية لـ«غزال» الزمالك

تحل اليوم الأحد الذكرى الثامنة على وفاة “الغزال” إبراهيم يوسف أيقونة الزمالك وأسطورة القلعة البيضاء، حيث توفى فجر الخميس 11 يوليو 2013، عن عمر يناهز 54 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وهبوط حاد في الدورة الدموية أدت لفقدان الكرة المصرية ونادي الزمالك واحد من أبرز نجومها على مدار التاريخ

ويعتبر إبراهيم يوسف واحدا من أفضل من لعبوا في مركز الدفاع في تاريخ الكرة المصرية، وهو واحد من القلائل الذين حصلوا على جائزة أفضل لاعب مصري أكثر من مرة رغم أنه كان يلعب في مركز ذو متطلبات دفاعية

وحقق “الغزال” مع الزمالك عدة بطولات حيث حصل على بطولة الدوري المصري 3 مرات أعوام 1983 و1984 و1988 وبطولة كأس مصر مرتين عامي 1979 و1988 ، ودوري أبطال أفريقيا مرتين عام 1984 و1986 ، وكأس الآفروآسيوية للأندية عام