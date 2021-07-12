/640156/الأهلي-راحة-سلبية--اليوم-ويبدأ-التحضير-لنهائي-إفريقيا-الثلاثاء

حصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم الاثنين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية صباح غد الثلاثاء على ملعب مختار التتش قبل تناول وجبة الغداء ثم التوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي ستقل البعثة الحمراء إلى المغرب استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني منح راحة للاعبين لمدة 24 ساهة لالتقاط الأنفاس قبل السفر إلى المغرب وبدء التحضير لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا، لاسيما أن الجهاز الفني اختار السفر إلى المغرب مبكرا للتعود على الأجواء في بلاد الأطلسي قبل خوض النهائي الأفريقي.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 من 23 مباراة خاضها المارد الأحمر ، حقق الفوز في 15 مواجهة ، وتعادل في 6 مباريات بينما كانت الخسارة حاضرة للفريق الأحمر في مواجهتين فقط أمام سموحة وغزل المحلة.

تشكيل مصر المقاصة أمام الأهلي بالدوري

حراسة المرمي: محمود حمدي. خط الدفاع: أحمد مودي - محمد دسوقي - أحمد صبيحة هشام محمد - عبد الله مجد. خط الوسط :عماد فتحي - - عصام صبحي - شيمس بيكلي - سعيد الونش. خط الهجوم : باسم مرسي. ويجلس على مقاعد البدلاء :- "محمد كوكو - صلاح عاشور - مصطفى شبيطة - باولن فوافي - أحمد عادل ميسي - أسامة عزب - فارس طارق - محمد عادل - خالد مصطفى".

تشكيل الأهلي أمام مصر المقاصة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

دكة بدلاء المارد الأحمر

محمود وحيد، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود عبد المنعم كهربا، ومروان محسن، وأليو ديانج، وصلاح محسن، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.