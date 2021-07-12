جدة - نرمين السيد - شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، صباح اليوم الإثنين، فى إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى في بروكسل، لبحث ملفات التعاون الثنائى وقضايا مهمة من بينها سد النهضة، وعملية السلام وليبيا.





أعلن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، معلقًا: "علاقات استراتيجية تجمع بين مصر و‫الاتحاد الأوروبى". ويزور سامح شكرى حاليًا بزيارة العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سد النهضة وعملية السلام.. ملفات على مائدة إفطار وزراء خارجية أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.