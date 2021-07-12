أسقف هولندا يرسم 30 شماسا فى رتبة قارئ

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أرسانى، أسقف هولندا، مساء أمس الأحد، القداس الإلهى بـ كنيسة القديس مارمرقس الرسول بلاهاى، وبعد صلاة الصلح قام برسامة 30 شماس من أبناء الكنيسة فى درجة قارئ.





وبعد انتهاء القداس الإلهى قام بتوزيع الهدايا التذكارية على أبناء الكنيسة الناجحين. حضر القداس الإلهى القمص إنجيلوس فخرى، كاهن الكنيسة والشمامسة وأعداد من شعب الكنيسة.

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