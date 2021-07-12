انخفاض عالمي واستقرار محلي..تعرف على أسعار الذهب اليوم

/640161/انخفاض-عالمي-واستقرار-محليتعرف-على-أسعار-الذهب-اليوم

سجلت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار ولكنها تميل للانخفاض نتيجة لتأثرها باسعار الذهب العالمية بعد الإجازة الأسبوعية .

دوت الخليج يرصد تفاصيل انخفاض سعر الذهب عالميا وتراجعت أسعار الذهب عالميا، مع بداية التداول فى البورصة والأسواق العالمية صباح اليوم الاثنين الموافق 12\7\2021، عن الارتفاع الذى حققته مساء الجمعة، وذلك بفعل ارتفاع مؤشر الدولار والتى تربطهما علاقة عكسية، لوجود ضبابية فى الاقتصاد الأمريكى، بعد تصريحات نائب محافظ بنك الاحتياطى الفيدرالى وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز والتى تحدث فيها عن الاستقرار المالى وتغير المناخ فى مؤتمر فينيسا الدولى، مساء الأحد، والذى أكد خلاله بناء أسس قوية لمعالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ. أسعار الذهب بمصر سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 897 جنيها للجرام. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 786 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 674 جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب يسجل 6280 جنيها.

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