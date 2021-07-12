/640162/استقرار-فى-أسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة استقرار اليوم فى السوق المصرية اليوم الاثنين ، ويقدم موقع دوت الخليج أسعار السلع بشكل يومي ليظل القارئ على دارية بأسعار السوق يومياً، والتي تنوعت ما بين التفاح المصري، الثوم، الكانتلوب، وورق العنب البلدي وجاءت كالتالي في سوق المصرية:

أسعار الخضروات الطماطم بين 1.50 جنيه و2.75 جنيهات. البطاطس بين 3 جنيه و5.50 جنيهات. البصل بين 1.50 جنيهات و3 جنيهات. الكوسة بين 1.5 جنيه و4.5 جنيهات. الفاصوليا بين 5 جنيه و10 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه و3.50 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3.50 جنيهات. الملوخية بين 2 جنيه و4.50 جنيهات. الخيار البلدي بين 3 و4.50 جنيهات. أسعار الفاكهة الليمون البلدي بين 6 جنيه و13 جنيهات. التفاح المصري 10 و15 جنيهات. المانجو العويس 15 و30 جنيهًا. المانجو الزبدية 10 و14 جنيهًا. العنب البناتي الأصفر 6 و9 جنيهات. العنب البناتي الأحمر 6 و9 جنيهات.

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